В Азербайджане утверждены новые стандарты в сфере охраны труда

Азербайджанский институт стандартизации (AZSTAND) утвердил 22 новых государственных стандарта в сфере охраны труда.

Как говорится в сообщении AZSTAND, новые стандарты направлены на повышение безопасности работников, занятых в опасных условиях, в том числе на снижение риска падения с высоты.

Кроме того, документы устанавливают единые требования к средствам индивидуальной защиты от опасных факторов, связанных с химическими и радиоактивными веществами, а также механическими воздействиями.

Проекты стандартов были подготовлены на основании представления Технического комитета по стандартизации «В сфере труда» (AZSTAND/TK 21), созданного при Центре охраны труда, и включены в Государственный фонд нормативных документов по стандартизации.