Аспиналл отказался от чемпионского титула UFC

Британский боец Том Аспиналл 14 сентября отказался от чемпионского титула UFC в тяжелом весе из-за проблем со здоровьем.

«Теперь я принял решение освободить титул чемпиона в тяжелом весе. Я попросил UFC разрешить мне сделать это заявление, потому что не хочу задерживать развитие дивизиона тяжелого веса. Я знаю, каково это — когда твоя карьера приостанавливается, и хочу, чтобы у других бойцов была возможность побороться за титул», — написал боец в социальной сети Instagram.

Аспиналл сообщил, что перенес множество операций, травм и инфекций, сделав всё возможное для возвращения к соревнованиям. По его словам, он уже согласовал дату боя, возобновил спарринги и был готов выступить, однако его правый глаз получил новое повреждение. Спортсмен отметил, что теперь ему придется провести еще больше времени вне соревнований, при этом сроки возвращения остаются неизвестными.