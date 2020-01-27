Полиция Баку о видео с инспекторами: Это - попытка нарушителя уйти от ответственности – ВИДЕО

Полиция Баку прокомментировала распространяемое в соцсетях видео, на котором запечатлено, как ряд лиц обвиняет инспекторов Дорожной полиции в том, что они несут службу за пределами определенного им участка.

Как сообщил 1news.az руководитель пресс-службы Главного управления полиции Баку, майор полиции Эльшад Гаджиев, сотрудники Дорожной полиции Бинагадинского района столицы, находясь на службе в ночное время, заметили автомобиль марки Mercedes, водитель которого нарушал правила дорожного движения, и приказали ему остановить машину.

«Но водитель не подчинился законному требованию сотрудников полиции и продолжил движение, приехав в поселок Сулутепе.

В соответствии с законом, автомобиль был задержан и доставлен на штрафстоянку, его водитель Е.Ибрагимли, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, был привлечен к ответственности по статье 333.1 Кодекса об административных правонарушениях АР.

Чтобы уйти от ответственности, нарушитель пытался спровоцировать конфликт между сотрудниками полиции и жителями Сулутепе, но сотрудники полиции твердо и неукоснительно выполнили свои служебные обязанности», - подчеркнул Эльшад Гаджиев.

Отметим, что согласно статье 333.1. Кодекса об административных правонарушениях АР управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения наказывается штрафом в размере 400 манатов или лишением водительских прав на срок от 6 месяцев до года.

Тимур Рзаев, Э.Т.