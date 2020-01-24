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«Обещая телефон, звала школьниц в машину с мужчинами» - Полиция Баку о нашумевшей истории - ФОТО

Сегодня в 10:45 ~ 1 минута на чтение 362
«Обещая телефон, звала школьниц в машину с мужчинами» - Полиция Баку о нашумевшей истории - ФОТО

В социальных сетях распространяется фотография женщины, которая, как утверждают пользователи, пыталась похитить учеников средних школ №67 и №96, расположенных в поселке Бакиханова Сабунчинского района Баку.

В частности, родители школьников утверждают, что она подходила к малолетним девочкам и, обещая подарить им телефон, предлагала сесть в припаркованную у школы машину, в которой находились трое мужчин.

Комментируя эту информацию, руководитель пресс-службы Главного управления полиции Баку, майор полиции Эльшад Гаджиев заявил 1news.az, что дело взято на контроль управлением.

«Ведется соответствующее разбирательство», - подчеркнул Э.Гаджиев.

Тимур Рзаев, Г.Р.

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