Полковник запаса: Заявление Армении о том, что, закупив СУ-30СМ и «Тор-М2КМ», она получила какое-то превосходство в вооружении...

В последнее время в СМИ муссируется информация о том, что Армения, закупив российский двухместный многоцелевой истребитель СУ-30СМ и зенитно-ракетный комплекс «Тор-М2КМ», якобы получила превосходство в вооружении и возможность поражать практически все объекты на территории Азербайджана, подавляя в том числе и его систему противовоздушной обороны.

Информационное агентство 1news.az обратилось к полковнику запаса Октаю Бадалову, служившему долгое время в ВВС Азербайджана и являющемуся экспертом в области расчета возможностей ПВО по поражению угроз воздушного нападения, с просьбой прокомментировать, какую угрозу для страны представляет приобретенное Арменией вооружение и какие возможности имеются у Азербайджана для нейтрализации данных угроз.

По словам О.Бадалова СУ-30СМ обладает сверхманёвренностью, оснащен радиолокатором с фазированной антенной решеткой, двигателями с управляемым вектором тяги и передним горизонтальным оперением. Его основными характеристиками являются максимальная скорость 2121км/час, практический потолок 17 км, боевой радиус 1500 км, боевая нагрузка 8 тонн и возможность применения современного высокоточного вооружение класса «воздух-воздух» и «воздух-поверхность».

«Совершив первый полет в 2012 году, СУ-30СМ был принят на вооружение ВВС России в 2018 году. Примечательно, что за всю свою историю самолеты данной модели и их модификации терпели крушение около 15 раз, в том числе по техническим причинам. Если обратиться к боевому применению данного типа авиационных средств, то, по данным Минобороны России, в мае 2018 года СУ-30СМ при наборе высоты после взлета с аэродрома Хмеймим (Сирия) потерпел катастрофу над акваторией Средиземного моря. Также по данным зарубежных СМИ, в результате воздушного боя самолет JF-17 ВВС Пакистана не позволил выполнить боевую задачу СУ-30МКИ индийских ВВС. С технической стороны, по данным иностранной печати, было несколько раз отмечено, что истребитель СУ-30СМ до сих пор имеет проблемы с авионикой, навигацией и имеет ограниченный ресурс силовой установки АЛ-31Ф.

Это все говорит о том, что СУ-30СМ все еще набирает опыт эксплуатации и боевого применения, и потребуется достаточное время для выявления всех достоинств и недостатков самолета. Как отмечают армянские источники, основная угроза самолета СУ-30СМ для ПВО Азербайджана исходит из возможности применения истребителем управляемых ракет класса «воздух-земля» и противорадиолокационных ракет (ракеты класса Х-29, Х-31 и Х-58, Х-59) с большой дальностью пуска от 100 до 200 км, постановки помех средствам ПВО и высокой маневренности истребителя.

Самое сложное в ведении противовоздушного боя – это раннее обнаружение воздушного противника и своевременная дача целеуказаний на активные средства ПВО и авиации для уничтожения цели. Согласно летно-техническим характеристикам и принципам боевого применения СУ-30СМ для пуска вышеуказанных управляемых ракет истребителю необходимо набрать определенную высоту боевого применения ракет. Эта высота составляет от 5 до 15 км. Именно на этих высотах войска ПВО непременно обнаружат и будут сопровождать указанный истребитель.

Плюс к этому наш театр военных действий имеет сложный горный рельеф местности, который не позволит истребителю СУ-30СМ противника подойти так близко к объекту удара на низкой высоте и остаться незамеченным средствами ПВО Азербайджана», - отметил военный эксперт.

По словам полковника О.Бадалова, на сегодняшний день Азербайджан имеет современную глубоко эшелонированную систему противовоздушной (ПВО) и противоракетной (ПРО) обороны.

«Исходя из существующих и перспективных угроз и рисков, для обеспечения охраны воздушных рубежей и важных государственных объектов Азербайджан постоянно дополняет систему ПВО современными средствами. Как бывший офицер штаба ВВС Азербайджана могу с уверенностью отметить, что система ПВО Азербайджана в настоящее время дополнительно оснащена современными радиолокационными станциями средней и большой дальности обнаружения «Lanza» производства испанской компании «Индра», которые имеют возможность круглосуточной эксплуатации, обнаружения и сопровождения всех существующих средств воздушного нападения противника (аэродинамических и баллистических).

Для уничтожения вышеуказанных угроз воздушного противника на вооружении ПВО Азербайджана стоят и несут боевое дежурство современные зенитно-ракетные системы большой дальности «Фаворит», «Ильдрым-8» и др., которые имеют новую цифровую элементную базу, оснащенные активными головками самонаведения ракеты и современные алгоритмы уничтожения самолетов, вертолетов, БПЛА, крылатых и баллистических ракет с высокой вероятностью поражения. Имея эшелонированную, многофункциональную систему ПВО и ПРО, средства дальнего авиационного поражения и ракетные войска, ВС Азербайджана способны уничтожить противника не только в воздухе, но и в пунктах постоянной дислокации.

К примеру, на совместных учениях ВВС Азербайджана и Турции «ТурАз-Гартал» в 2019 году турецкие F-16 не смогли преодолеть систему ПВО Азербайджана и были условно уничтожены. Вы, наверное, согласитесь со мной, что СУ-30СМ ненамного лучше, чем F-16. Что касается наличия у Армении ЗРК «Тор-М2КМ», отмечу, что согласно нормативным тактическим документам средства ПВО различаются на объектовые, войсковые и корабельные. Исходя из этих различий, зенитно-ракетные комплексы как средства ПВО имеют определенные задачи по предназначению. «Тор-М2КМ» - это войсковой ЗРК малой дальности. Дальность поражения ЗРК до 15 км, который разработан для защиты от ударов с воздуха военных и других объектов на тактическом уровне. ЗРК может эффективно бороться против беспилотных летательных аппаратов, авиационных бомб, самолетов и вертолетов противника. Информации об опыте применения в боевой обстановке «Тор-М2КМ» в прессе и в официальных данных не отмечено, а это важный фактор для ЗРК. В беседе со специалистами, эксплуатирующими данный ЗРК, они невысоко оценили его боевые возможности.

Честно говоря, смешно, что Армения заявляет, что наличие ЗРК «Тор-М2КМ» дает им какое-то превосходство. На вооружении ВВС Азербайджана имеются средства авиационного поражения как на самолетах, так и на вертолетах, имеющих возможность, не заходя в зону поражения указанного ЗРК, его уничтожить. Кстати, некоторые из данных видов вооружения были продемонстрированы во время военного парада в Баку в 2018 году. По мнению экспертов ПВО, на сегодняшний день самым перспективным и результативным ЗРК малой дальности является зенитно-ракетный пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь С1М», который по своим боевым возможностям намного превосходит ЗРК «Тор-М2КМ».

В заключение хочу отметить, что заявление Армении о том, что, закупив боевые самолеты СУ-30СМ в количестве 4 единиц и зенитно-ракетный комплекс «Тор-М2КМ», она получила какое-то превосходство в вооружении, беспочвенно и рассчитано на внутреннюю аудиторию. У меня возникает резонный вопрос, почему Армения не закупила современное высокотехнологичное вооружение – СУ-35, СУ-57 и «Панцирь С1М». Ответ прост – Армения получила то вооружение, которое перестало быть нужным стране-производителю. Резюмируя, отмечу, что, несмотря на все эти закупки, Азербайджан по-прежнему имеет как минимум 3-4-кратное превосходство над Арменией в Военно-воздушных силах», - отметил военный эксперт.

Эльшан Рустамов, Г.Р.