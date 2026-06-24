Проходит официальная церемония открытия 20-й сессии Конференции Парламентского союза ОИС

Проходит официальная церемония открытия 20-й сессии Конференции Парламентского союза государств-членов Организации исламского сотрудничества (ОИС).

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, вначале спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова зачитала обращение Президента Азербайджана Ильхама Алиева к участникам сессии.

На мероприятии состоится обмен мнениями по вопросам повестки дня. Сессия призвана укрепить межпарламентское сотрудничество в рамках Организации исламского сотрудничества, участники форума обсудят вопросы, представляющие взаимный интерес.

В мероприятии принимают участие свыше 400 делегатов.