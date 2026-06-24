В Хачмазе серийные воры похитили золото и технику на 50 000 манат - ФОТО - ВИДЕО

В Хачмазе задержаны лица, совершившие кражи из частных домов и отеля.

Как сообщает 1news.az, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Хачмазского районного отдела полиции, были задержаны подозреваемые в серии квартирных краж - ранее судимый 46-летний Джалал Сафаралиев и его 29-летний знакомый Чингиз Мамедов.

В ходе расследования было установлено, что задержанные похищали из жилых домов ювелирные изделия, часы и электронную технику, причинив потерпевшим материальный ущерб на общую сумму около 50 тысяч манат.

В результате других мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, был задержан 42-летний Рашад Керимов, подозреваемый в совершении краж из домов и одного из отелей на территории Хачмазского района.

Было установлено, что он похитил из указанных мест два мобильных телефона, наличные деньги и банковские карты.

По данным фактам возбуждены уголовные дела. Решением суда в отношении всех троих задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.