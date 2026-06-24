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Общество

АЖД прокомментировали заявления, связанные с поездом Баку–Тбилиси

First News Media10:48 - Сегодня
АЖД прокомментировали заявления, связанные с поездом Баку–Тбилиси

Туристическая компания или какой-либо посредник не может купить и держать несколько билетов, не зная, кому продаст их в будущем.

Как сообщает АПА-Экономикс о ссылкой на ЗАО «Азербайджанские железные дороги», об этом заявил начальник Департамента пассажирских перевозок АЖД Азер Фараджев, комментируя заявления в социальных сетях о якобы массовой скупке и перепродаже билетов по маршруту Баку–Тбилиси–Баку посредниками и туристическими компаниями.

По его словам, объявления и публикации, распространяемые в социальных сетях, а также статистика продаж и поведение пассажиров при покупке билетов регулярно отслеживаются и анализируются: «Туристическая компания или какой-либо посредник не может купить и держать несколько билетов, не зная, кому продаст их в будущем. Потому что, как я уже отметил, каждый билет в момент продажи должен быть оформлен на имя конкретного пассажира, и его последующая передача другому лицу либо предварительная покупка билетов с последующей продажей любому желающему невозможны. То есть система не позволяет изменить имя владельца уже купленного билета на имя другого человека. Билет можно только вернуть, и в этом случае он снова выставляется в открытую продажу. Такая организация системы не допускает злоупотреблений при продаже билетов, в частности массовой скупки билетов какими-либо посредниками и туристическими компаниями с последующей перепродажей».

Азер Фараджев отметил, что одно из утверждений в социальных сетях связано с тем, что поезда Баку–Тбилиси якобы не бывают заполнены: «Отмечу ещё один момент: при отправлении из Баку поезд может быть заполнен не полностью, это естественно, потому что не все пассажиры начинают свою поездку с Бакинского железнодорожного вокзала. Как известно, поезда Баку–Тбилиси–Баку также останавливаются на станциях Баладжары, Евлах, Гянджа, Агстафа и Бёюк-Кясик, и пассажиры садятся в поезд также с этих станций. Например, в период с 25 мая по 22 июня из Баку в Тбилиси отправились 6136 человек, из Евлаха — 909, из Гянджи — 1345, из Агстафы в Тбилиси — 492 человека. В обратном направлении, то есть из Тбилиси в Баку, путешествовали 5592 человека, в Гянджу — 1048, в Евлах — 1522 человека, а из Гардабани в Баку — 381 человек.

С 21 мая 2026 года, когда билеты по маршруту Баку–Тбилиси–Баку были выставлены на продажу, по настоящее время в целом было приобретено около 20 тысяч билетов. Из них примерно 5 тысяч билетов были проданы в кассах».

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