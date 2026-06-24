Токаев: Казахстан, Азербайджан и Грузия разрабатывают единую тарифную модель для Среднего коридора

В рамках практических мер по укреплению потенциала Среднего коридора (ТМТМ) Казахстан совместно с Азербайджаном и Грузией прорабатывают единую долгосрочную тарифную модель, заявил казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев.

В этой сфере также реализуются ключевые инфраструктурные инициативы, включая расширение флота грузовых судов на Каспийском море, дноуглубительные работы совместно с Азербайджаном, а также модернизацию порта Курык, сказал Касым-Жомарт Токаев на встрече со старшим вице-президентом Mediterranean Shipping Company Эдуардом Зигристом, сообщает Akorda.

Президент Токаев высоко оценил присутствие на рынке Казахстана одного из мировых лидеров по контейнерным перевозкам, отметив, что на сегодняшний день развитие Среднего коридора является стратегическим приоритетом для страны.

На встрече были обсуждены перспективы взаимовыгодного сотрудничества в сферах транспорта и логистики. Особое внимание было уделено увеличению уровня контейнеризации, что будет способствовать значительному росту грузооборота. В данном контексте казахстанский лидер приветствовал интерес компании инвестировать в портовую инфраструктуру на Каспийском побережье, подчеркнув, что подобные проекты значительно повысят конкурентоспособность маршрута и будут способствовать росту объемов грузоперевозок между Азией и Европой.