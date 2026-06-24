Азер Фараджов: АЖД не выделяют квоты на билеты Баку–Тбилиси туристическим компаниям

ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) не сотрудничает ни с одной туристической компанией на маршруте Баку-Тбилиси-Баку и не выделяет квоту какой-либо компании или посреднику.

Как сообщает Report, об этом сказал начальник отдела пассажирских перевозок АЖД Азер Фараджов.

По его словам, из-за высокого спроса на маршрут Баку-Тбилиси-Баку билеты раскупаются в короткие сроки после поступления в продажу:

"Пассажиры имеют доступ к одной и той же базе продаж как в билетных кассах, так и в мобильном приложении и на официальном сайте. Все каналы продаж работают по единой системе. Отмечу, что организация международных маршрутов зависит не только от спроса, но и от инфраструктуры, процедур пересечения границы, парка поездов и координации между железнодорожными администрациями двух стран. Несмотря на это, ведется работа по расширению существующих возможностей".

Фараджов отметил, что билеты поступают в продажу одновременно для всех пассажиров, и каждый имеет равные возможности для их приобретения.

"В настоящее время фактов массовой скупки билетов с целью последующей перепродажи не выявлено. Если такой факт будет установлен, АЖД в первую очередь проведет соответствующее расследование. Один человек не может купить два билета на свое имя на один рейс. Каждый билет выдается на имя одного конкретного человека. Если ранее человек мог купить билеты на 8 человек и 8 детей в возрасте до 5 лет, которые не занимают отдельное место, то сейчас это число сокращено до 4 человек. Главная цель здесь – создать равные возможности для большего числа пассажиров при покупке билетов", - сказал он.

По словам Фараджова, если несколько пассажиров одновременно пытаются приобрести билет на одно и то же место, система оформляет покупку тому, кто первым завершит оплату. Средства, списанные с карт других покупателей, подлежат возврату.