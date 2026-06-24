В Армении задержан общественно-политический деятель

В Армении задержан координатор инициативы "Айакве", общественно-политический деятель Аветик Чалабян, сообщают армянские СМИ.

В Следственном комитете заявили, что Чалабян задержан в рамках производства, которое расследуется в СК.

"В рамках уголовного производства, которое расследуется в Следственном комитете, задержан А.Ч. Позже выступим с официальным заявлением", – отметили в СК.

В конце апреля инициатива "Айакве" присоединилась к блоку Самвела Карапетяна "Сильная Армения". Меморандум о сотрудничестве был подписан представителем блока Нареком Карапетяном и координатором "Айакве" Аветиком Чалабяном в присутствии Самвела Карапетяна. Стороны обязались объединить усилия для отстранения действующих властей путем выборов, а также «формирования новой национальной власти».

Парламентские выборы в Армении состоялись 7 июня 2026 года. В новом составе парламента "Гражданский договор" получил 64 мандата, блок "Сильная Армения" — 29, а блок "Армения" — 12. Таким образом, правящая сила сохранила парламентское большинство, однако не располагает конституционным большинством, необходимым для одностороннего внесения изменений в Основной закон страны.

Источник: «Sputnik Армения»