Эльдар Намазов: Азербайджан занимает ведущие позиции на Южном Кавказе

Азербайджан занимает ведущие позиции в регионе Южного Кавказа, заявил директор Центра стратегических и международных исследований Эльдар Намазов.

Как сообщает 1news.az, в ходе выступления на конференции «Азербайджан как средняя держава: внешняя политика, региональное влияние и глобальное участие», Намазов отметил, что Южный Кавказ – это сложный геополитический регион, где сталкиваются интересы различных центров силы. «В такой среде быть государством-лидером означает нести большую ответственность. Вместе с тем необходимо подчеркнуть, что потенциал Азербайджана выходит далеко за рамки региона. Ярким подтверждением этого является растущее влияние нашей страны на Ближнем Востоке и в Европе», - отметил он.

По его словам, в современную эпоху меняются факторы, определяющие мощь государств. «Сегодня мир вступил в цифровую эпоху, и даже в военной сфере искусственный интеллект становится важнейшим фактором. Это свидетельствует о стремительных изменениях в глобальной среде. В таких условиях каждое государство должно предпринимать гибкие шаги для сохранения и укрепления своих позиций. Азербайджан также проводит целенаправленную политику в этом направлении», — добавил он.

Г.Агаев