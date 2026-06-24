 Фарид Шафиев: Азербайджан укрепляет свои позиции «средней державы» | 1news.az | Новости
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Политика

Фарид Шафиев: Азербайджан укрепляет свои позиции «средней державы»

First News Media11:06 - Сегодня
Фарид Шафиев: Азербайджан укрепляет свои позиции «средней державы»

Азербайджан благодаря достигнутым в последние годы политическим, военным и экономическим успехам еще больше укрепил свои позиции как «средняя держава».

Как сообщает 1news.az, об этом заявил глава Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев на конференции по теме «Азербайджан как средняя держава: внешняя политика, региональное влияние и глобальное участие».

По его словам, данный статус свидетельствует о росте возможностей влияния Азербайджана не только в регионе, но и на более широком географическом пространстве.

«Понятие “средняя держава” включает совокупность таких факторов, как военный потенциал, экономические возможности, дипломатическое влияние и “мягкая сила”. Полное обеспечение территориальной целостности Азербайджана создало условия для более четкого формирования этого статуса. Азербайджан реализует различные инициативы и проекты за пределами региона. Это показывает, что потенциал страны выходит за рамки Южного Кавказа», - подчеркнул он.

Ф.Шафиев отметил, что сегодня концепция «средней державы» не ограничивается лишь теоретическими рамками, но имеет и практическое значение: «В опыте различных стран существуют реальные примеры применения этой модели».

В этом контексте особого внимания заслуживают модели развития таких стран, как Мексика, Индонезия, Южная Корея, Турция и Аргентина. По его словам, эти подходы имеют практическое значение с точки зрения выбора государствами своей стратегической траектории развития.

Г.Агаев

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