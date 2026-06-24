Центробанк Азербайджана оставил учетную ставку без изменений

Правление Центрального банка Азербайджана (ЦБА) приняло решение о сохранении учетной ставки на уровне 6,5%.

Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на ЦБА.

Согласно информации, нижний предел процентного коридора сохранен на уровне 5,5%, а верхний предел - на уровне 7,5%.

"При принятии решения о параметрах процентного коридора учитывалась стабилизация фактической и прогнозируемой инфляции в целевом диапазоне, геополитическая обстановка, тенденции на глобальных финансовых рынках и внутренняя макроэкономическая среда", - заявили в ЦБА.