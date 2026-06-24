Билеты на поезд Баку – Тбилиси можно будет купить за 30–90 дней до поездки

В ближайшие дни планируется внедрить механизм, который увеличит период активной продажи билетов на поезда по маршруту Баку - Тбилиси - Баку с нынешних 30 до 90 дней.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД), об этом заявил начальник департамента пассажирских перевозок ведомства Азер Фараджов.

По его словам, продажа билетов на поезда АЖД осуществляется полностью прозрачно как онлайн (через официальный сайт АЖД и мобильное приложение «ADY Mobile»), так и в железнодорожных кассах:

«Согласно динамической ценовой политике, применяемой в АЖД с ноября 2024 года, пассажиры могут приобретать билеты по более выгодным ценам, если делают это за 25–30 дней до поездки. Это не только облегчает пассажирам планирование своих поездок, но и позволяет АЖД своевременно определять спрос и принимать соответствующие меры - например, назначать дополнительные рейсы или прицеплять к составу дополнительные вагоны.

Продажа билетов всегда охватывает 30-дневный период. То есть каждый день в продажу поступают новые билеты на последующие 30-е сутки. Ранее процесс продаж в кассах и онлайн-системе активировался после 00:30. Из-за высокой нагрузки, возникающей в это время, теперь билеты на каждые последующие 30-е сутки отображаются в системе в разное время.

В настоящее время спрос на маршрут Баку - Тбилиси - Баку очень высок, поэтому билеты раскупаются за короткое время после появления в продаже. В связи с этим мы рекомендуем нашим пассажирам регулярно проверять наличие билетов на интересующую их дату».

А. Фараджов подчеркнул, что в целях удовлетворения спроса пассажиров с 11 июня к поездам, курсирующим по маршруту Баку - Тбилиси - Баку, были прицеплены дополнительные вагоны, и, соответственно, в продажу поступили новые билеты:

«На сегодняшний день подавляющее большинство билетов на рейсы из Азербайджана в Грузию на ближайшие 30 дней, а также билеты на рейсы из Грузии в Азербайджан, включая все дополнительные места, были распроданы в кратчайшие сроки. Как известно, согласно действующим правилам, ограничений на выезд иностранных граждан из Азербайджана сухопутным путем нет. Однако въезд в Азербайджан разрешен только самолетом или поездом, что и вызывает массовый спрос на билеты на поезда из Грузии в Азербайджан».