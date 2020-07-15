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Помпео призвал Армению и Азербайджан к возобновлению переговоров

15 Июля, 2020 в 19:02 ~ 1 минута на чтение 677
Помпео призвал Армению и Азербайджан к возобновлению переговоров

США призывают Армению и Азербайджан к немедленной деэскалации ситуации на границе, возобновлению переговоров и прекращению огня, заявил в среду на пресс-конференции госсекретарь Майк Помпео,- сообщает «РИА Новости».

«США глубоко озабочены в связи со смертельным насилием на международной границе Армении и Азербайджана, мы выражаем свои соболезнования всем жертвам и призываем стороны к незамедлительной деэскалации, возобновлению содержательного диалога и прекращению огня для начала переговоров с «Минской группой» в качестве сопредседателей», - сказал Помпео.

Напомним, что 12 июля подразделения вооруженных сил Армении предприняли попытку нападения с применением артиллерии с целью захвата азербайджанских позиций на товузском направлении азербайджано-армянской государственной границы.

В результате контрмер, предпринятых азербайджанской армией, противник был отбит, нанесен серьезный ущерб его живой силе и военной технике. Контрмеры азербайджанской армии были адекватными, провокация Армении встретила решительный отпор.

Эльшан Рустамов

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