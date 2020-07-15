Здание посольства Украины в Ереване облили борщом - ВИДЕО

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В Армении здание посольства Украины подверглось нападению со стороны активистов молодежной организации, совершивших акт вандализма.

Члены молодежного союза «Дашнакцутюн», протестующие против заявления украинского МИД по ситуации на азербайджано-армянской границе, посчитав его проазербайджанским, облили борщом здание посольства Украины в Ереване, сообщает 1news.az со ссылкой на армянские СМИ.

Напомним, что Министерство иностранных дел Украины 13 июля распространило заявление, в котором выразило глубокую обеспокоенность в связи с обострением ситуации на азербайджано-армянской границе, в результате чего произошли артиллерийские обстрелы на Товузском направлении.

«Призываем стороны конфликта приложить максимальные усилия для деэскалации ситуации и продолжения поиска путей мирного решения конфликта на основе общепризнанных принципов и норм международного права, а также резолюций Совета Безопасности ООН №№822, 853, 874 и 884, принятых в 1993 году», - говорится в сообщении.

Армян разозлила именно та часть заявления, в которой говорилось, что украинская сторона выступает за политическое урегулирование ситуации на основе соблюдения суверенитета и территориальной целостности Азербайджанской Республики в рамках ее международно признанных границ.

14 июля посол Украины в Армении Иван Кулеба был приглашен в МИД, где заместитель министра иностранных дел Шаварш Кочарян выразил дипломату недовольство Еревана данным заявлением.

Напомним, что 12 июля подразделения вооруженных сил Армении предприняли попытку нападения с применением артиллерии с целью захвата азербайджанских позиций на товузском направлении азербайджано-армянской государственной границы.

В результате контрмер, предпринятых Азербайджанской армией, противник был отбит, нанесен серьезный ущерб его живой силе и военной технике. Контрмеры Азербайджанской армии были адекватными, провокация Армении встретила решительный отпор.

При отражении нападения противника погибли военнослужащие Азербайджанской армии Садыгов Вугар Лятиф оглу, Мамедов Эльшад Дёнмез оглу, Дашдемиров Хайям Магомед оглу. Еще один военнослужащий Азербайджанской армии Махмудов Рашад Рашид оглу погиб 13 июля во время ночных боев.

В ходе боев утром, 14 июля, героически погибли два офицера Азербайджанской армии - генерал-майор Полад Гашимов и полковник Ильгар Мирзоев.

«В результате ответных мер, предпринятых нашими подразделениями, противник понес большие потери и вынужден был отступить.

Героически погибли генерал-майор Полад Гашимов, полковник Ильгар Мирзоев и другие военнослужащие - майор Ахмедов Намиг Хаджан оглу, майор Новрузов Анар Гулверди оглу, прапорщик Зейналлы Ильгар Аяз оглу, прапорщик Бабаев Яшар Васиф оглу и военнослужащий сверхсрочной службы, солдат Мустафазаде Эльчин Ариф оглу», - говорится в распространенном 14 июля сообщении Минобороны Азербайджана.

Армянская сторона заявила о гибели четырех офицеров и десяти раненых.

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С.Агаева