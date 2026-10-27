Хаменеи назвал условия прекращения войны с Ираном

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи заявил о необходимости добиваться выполнения условий, выдвинутых руководством страны, для прекращения военного конфликта и выхода из состояния «ни войны, ни мира».

Как говорится в сообщении на сайте Верховного лидера по итогам его встречи с секретарем Высшего совета национальной безопасности Мохсеном Резаи, Хаменеи подчеркнул важность обеспечения прав и интересов иранского народа и «оси сопротивления».

Среди других тем встречи были защита национальной и региональной безопасности, управление Ормузским проливом и укрепление двусторонних отношений с соседними странами.

В свою очередь, Резаи представил Верховному лидеру доклад о положении в стране.