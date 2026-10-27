Назван самый сексуальный мужчина 2026 года - ФОТО - ВИДЕО

Каждый год журнал People выбирает среди знаменитостей «Самого сексуального мужчину» (Sexiest Man Alive).

Двукратными обладателями этого почетного статуса в свое время были Джордж Клуни и Брэд Питт. В 2016 году лауреатом награды стал Дуэйн Скала Джонсон, в 2017 году - Блейк Шелтон, в 2018-м - Идрис Эльба, в 2019-м - Джон Ледженд, в 2020-м - Майкл Б. Джордан, а в последующие годы - Пол Радд, Крис Эванс, Патрик Демпси, Джон Красински и Джонатан Бейли.

В 2026 году главным мировым секс-символом, по версии издания People, стал 55-летний американский актер Ноа Уайли, наиболее известный по ролям доктора Джона Картера в телесериале «Скорая помощь», Тома Мейсона в телесериале «Рухнувшие небеса», доктора Майкла Робинавича в телесериале «Больница Питт», Стива Джобса в документальной драме «Пираты Силиконовой долины» и Флинна Карсена во франшизе «Библиотекарь».

Как рассказал Ноа Уайли в интервью изданию, новость о том, что именно он стал самым сексуальным мужчиной мира в 2026 году, стала для него неожиданностью. Сначала он даже подумал, что это розыгрыш, и не мог представить, что удостоится такого признания.

Н. Уайли также пошутил, что его жена Сара была особенно довольна решением журнала, поскольку оно подтверждает ее хороший вкус.

В интервью People Ноа Уайли также рассказал о повседневной жизни за пределами съёмочной площадки. По словам актёра, он обычно готовит завтрак для жены и дочери, занимается спортом, гуляет с собаками и ведёт дневник.

При этом Н.Уайли признался, что мытьё посуды - его домашняя обязанность. Актёр даже посоветовал другим мужчинам чаще заниматься этим делом, назвав его терапевтическим.