«В мире 173 миллиона девочек вне системы образования»: заместитель генерального директора ЮНЕСКО

«Женщины и мужчины обладают равными правами. Мы должны иметь возможность пользоваться этими правами без страха и давления».

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Qafqazinfo, об этом заявила заместитель генерального директора ЮНЕСКО Аса Регнер в Баку в ходе специальной совместной сессии 3-й встречи высокого уровня международных организаций и 6-й встречи министров в рамках Бакинского процесса на тему «От партнерства к совместным действиям: укрепление глобального взаимодействия во имя межкультурного диалога в эпоху искусственного интеллекта».

Она рассказала о правах женщин и девушек, гендерном равенстве в сфере образования и возможностях их участия в общественной жизни.

Регнер отметила, что, несмотря на формальное равенство прав женщин и мужчин, возможности женщин и девушек зависят от условий их рождения, доходов, возраста, инвалидности, опыта вынужденного переселения и ожиданий общества: «В разных странах и обществах схожие барьеры препятствуют участию женщин в общественной жизни и их праву голоса при принятии решений, влияющих на их собственную жизнь. Наша задача — выявить эти препятствия и разработать пути их преодоления.

Сегодня я хочу акцентировать внимание на трех ключевых направлениях: образование, общественные дискуссии и процесс восстановления после кризисов.

Отношение к гендерному равенству формируется в раннем возрасте. Поэтому в первую очередь мы должны сосредоточиться на образовании. Доклад о глобальном мониторинге образования за 2026 год свидетельствует о реальном прогрессе в этой сфере. Во многих странах девочки и молодые женщины превосходят мальчиков и молодых мужчин по академическим показателям. В то же время во все большем числе стран обеспечивается гендерное равенство при приеме на начальную и среднюю ступени образования».

Она сообщила, что в мире 173 миллиона девочек остаются вне системы образования: «Они сталкиваются с такими проблемами, как бедность, ранние браки, ранняя беременность и гендерное насилие. А в Афганистане 2,4 миллиона девочек и молодых женщин вообще лишены права на учебу».

ЮНЕСКО делает все возможное для поддержки женщин и девушек посредством программ повышения грамотности и развития навыков.

«Однако обеспечения доступа к образованию недостаточно. Мы должны бороться со стереотипами, ограничивающими устремления девочек, а также менять подходы, формирующие отношение мальчиков к девочкам и к гендерному равенству. Это одна из главных целей стратегии ЮНЕСКО по обеспечению гендерного равенства в образовании и посредством образования.

Я считаю, что нам необходимо уделять особое внимание и мальчикам. Гендерное равенство касается как девочек, так и мальчиков. Во многих странах мальчики также сталкиваются с определенными трудностями, и мы не должны упускать из виду эти проблемы.

Образование может внести свой вклад в укрепление межкультурного диалога. Оно создает условия для активного участия девочек в общественной жизни, а также помогает воспринимать их как равноправных личностей», — подытожила она.