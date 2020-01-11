Постоянный представитель Азербайджана при ООН рассказал на дебатах в Совете Безопасности об армянской агрессии против Азербайджана

Строгое соблюдение принципов международного права и добросовестное выполнение обязательств, принятых государствами в соответствии с Уставом ООН, имеют важнейшее значение для поддержания международного мира и безопасности.

Об этом заявил постоянный представитель Азербайджана при ООН Яшар Алиев, выступая на открытых дебатах в Совете Безопасности, посвященных соблюдению принципов Устава Организации Объединенных Наций во благо поддержания международного мира и безопасности.

Дебаты в ознаменование семьдесят пятой годовщины Устава Организации Объединенных Наций были созваны Социалистической Республикой Вьетнам, которая в этом месяце вступила на пост председателя Совета Безопасности ООН.

Яшар Алиев, выступающий в качестве представителя Движения неприсоединения, поздравил Вьетнам со вступлением на должность председателя СБ ООН и выразил признательность заместителю премьер-министра и министру иностранных дел Вьетнама Фам Бин Миню за представление концептуальной записки по теме соблюдения принципов Устава Организации Объединенных Наций.

В своем заявлении азербайджанский дипломат отметил, что вооруженные конфликты, агрессивная экспансионистская политика, терроризм, сепаратизм, транснациональная организованная преступность и экстремизм в сочетании с нарушениями прав человека, финансовыми кризисами и ухудшением состояния окружающей среды продолжают воздействовать на жизни миллионов людей по всему миру.

Он сказал, что Движение неприсоединения привержено поддержанию мультилатерализма. Сохранение и укрепление ценностей мультилатерализма и международного сотрудничества, которые лежат в основе Устава Организации Объединенных Наций и "Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года", имеют основополагающее значение для поощрения и поддержки трех основных элементов Организации Объединенных Наций - мира и безопасности, развития и прав человека.

Яшар Алиев отметил, что на восемнадцатой встрече Движения неприсоединения, состоявшейся в Баку 25–26 октября 2019 года и посвященной теме "Отстаивание Бандунгских принципов для обеспечения согласованного и адекватного ответа на вызовы современного мира", главы государств и правительств Движения вновь подтвердили обоснованность целей и принципов Устава ООН, а также принципов и норм международного права, необходимых для сохранения и укрепления мира и безопасности, верховенства права, экономического развития и социального прогресса, а также для поддержания прав человека для всех.

Движение неприсоединения вновь заявляет о своей постоянной обеспокоенности в отношении нынешней сложной ситуации в области разоружения и международной безопасности, подчеркнул Я.Алиев. В этой связи Движение призывает возобновить усилия по выходу из нынешнего тупика для достижения разоружения и нераспространения ядерного оружия. Движение неприсоединения выражает глубокую обеспокоенность в отношении катастрофических гуманитарных последствий при любом применении ядерного оружия, и в этом контексте подтверждает необходимость того, чтобы все государства всегда соблюдали применимые нормы международного права, в том числе международного гуманитарного права.

Азербайджанский дипломат сказал, что каждое государство обязано в своих международных отношениях воздерживаться от угрозы силой или ее применения для нарушения территориальной целостности или против политической независимости какого-либо государства. Такая угроза силой или ее применение представляют собой нарушение международного права и Устава Организации Объединенных Наций, и никогда не должны признаваться законными и использоваться в качестве средства урегулирования международных проблем.

Движение неприсоединения привержено поддержке и поощрению целей и принципов Устава ООН, а также принципам и нормам международного права, в том числе касающихся территориальной целостности государств и нерушимости их международных границ, недопустимости применения силы, невмешательства во внутренние дела государств и права на самоопределение народов, находящихся под иностранной оккупацией и колониальным или иностранным господством, а также осуждению и требованию отмены односторонних принудительных мер против государств-членов, которые не уполномочены соответствующими органами ООН и не соответствуют принципам международного права или Уставу ООН, учитывая их экстерриториальные последствия и незаконный характер, и которые нарушают права человека и препятствуют всестороннему экономическому и социальному развитию.

Движение неприсоединения подтверждает и подчеркивает свою принципиальную позицию и приверженность поощрению мирного урегулирования споров в соответствии с Уставом ООН, международным правом и соответствующими резолюциями Организации Объединенных Наций, в том числе принятыми Советом Безопасности, отметил Я.Алиев.

В этом контексте была подчеркнута значительная роль Международного суда, как главного судебного органа ООН, в поощрении урегулирования международных споров мирными средствами согласно соответствующим положениям Устава Организации Объединенных Наций и Статута Международного суда. Движение неприсоединения настоятельно призывает Совет Безопасности, Генеральную Ассамблею и другие органы ООН и ее специализированные учреждения, шире использовать Международный суд в качестве источника консультативных заключений и толкования международного права в рамках своей деятельности, заявил дипломат.

Движение неприсоединения, верное своей приверженности укреплению ее роли в качестве антивоенной и миролюбивой силы, подтверждает свою решимость добиваться установления процветающего мира на Земле, и справедливого и равноправного мирового порядка. Оно также подтверждает решимость работать в многополярном мире посредством укрепления Организации Объединенных Наций и многосторонних процессов, которые необходимы для всеобщих усилий по продвижению интересов стран и всего человечества, сказал Я.Алиев.

Далее Я.Алиев продолжил выступление в качестве постоянного представителя Азербайджанской Республики при ООН. Он отметил, что Устав ООН опирается на цель развития дружественных отношений между государствами на основе взаимного уважения суверенитета и территориальной целостности стран без проведения политики экспансии, агрессии, оккупации и этнической чистки. Говоря о выступлении представителя Армении, Я.Алиев отметил, что Армения продолжает преднамеренные попытки ввести Совет Безопасности в заблуждение.

Предположения и претензии Армении в отношении права на самоопределение не имеют ничего общего с этим принципом, как об этом говорится в Уставе Организации Объединенных Наций, Хельсинкском Заключительном акте ОБСЕ от 1975 года и других международных документах, заявил азербайджанский дипломат. Искажение фактов со стороны Армении особенно недопустимо, поскольку оно прозвучало в Совете Безопасности, который принял четыре резолюции по армяно-азербайджанскому конфликту - резолюции 822, 853, 874 и 884.

Мандат продолжающегося мирного процесса при посредничестве Минской группы ОБСЕ основан на этих резолюциях Совета Безопасности, подчеркнул глава постпредставительства Азербайджана при ООН. Немедленный, полный и безоговорочный вывод армянских сил из оккупированного Нагорно-Карабахского региона и других 7 прилегающих районов Азербайджана и восстановление территориальной целостности Азербайджана в пределах его международно признанных границ представляют собой основную предпосылку для урегулирования конфликта.

Это требование, которое Армения должна выполнить во всей полноте, сказал он. В заключение своей речи Я.Алиев процитировал Генерального секретаря ООН, который днем ранее заявил следующее: "В то время актуальность Устава, целей и принципов не меняется, наши инструменты должны адаптироваться к новым реалиям. И мы должны использовать их с большей решимостью и креативностью. Это включает обеспечение выполнения государствами-членами решений Совета Безопасности в соответствии со статьей 25 Устава".

АЗЕРТАДЖ