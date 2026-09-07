В The Guardian раскритиковали фильм «Black Garden» за искажённое представление конфликта в Карабахе

The Guardian опубликовала ответ советника посольства Азербайджана в Лондоне Гюнель Салимовой на рецензию документального фильма «Чёрный сад».

В материале говорится:

«Вопреки утверждению Фуонг Ле, фильм The Black Garden явно представляет ярко выраженную националистическую точку зрения. Однако она справедливо обращает внимание на человеческие последствия бывшего конфликта. Для Азербайджана это тысячи погибших, около 4 тысяч пропавших без вести, примерно 1 миллион внутренне перемещённых лиц и беженцев, а также серьёзные экономические и социальные последствия.

Важно помнить, что конфликт возник после оккупации Арменией Карабаха — международно признанной территории Азербайджана — вслед за военным вторжением армянских сил в 1990-х годах. Совет Безопасности ООН неоднократно призывал положить конец незаконной оккупации. В 2020 году Азербайджан восстановил территориальную целостность страны, однако гуманитарные последствия для Азербайджана сохраняются. Мины, установленные в годы оккупации, продолжают приводить к гибели и ранениям мирных жителей. В период с 2020 по 2026 год в результате взрывов мин погибли или получили ранения 436 человек.

И фильм, и посвящённая ему статья появились в не самое подходящее время. Акцент на негативных аспектах бывшего конфликта упускает важную возможность для установления прочного мира. Азербайджан и Армения постепенно продвигаются к долгосрочному миру. Страны развивают торговлю, комиссии по делимитации границы регулярно проводят встречи, а меры по укреплению доверия расширяются.

Недавние встречи лидеров Азербайджана и Армении показали конкретные результаты мирного процесса, включая экспорт азербайджанских товаров в Армению и транзит грузов через Азербайджан. Стороны также обсудили потенциально важные для всего региона проекты транспортной и коммуникационной связанности.

Именно эти события заслуживают внимания, а не истории, способствующие дальнейшему расколу».

Советник посольства Азербайджана в Лондоне Гюнель Салимова.

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