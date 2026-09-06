Кушнер: Трамп хочет не просто закончить войну, а создать условия для долгосрочного мира в Украине

Будущие договоренности в рамках урегулирования российско-украинского конфликта должны исключить новую войну и дать Украине возможность направить проявленные за годы войны силу и изобретательность на развитие страны.

Как передает 1news.az со ссылкой на УНИАН, об этом заявил представитель и зять американского лидера Дональда Трампа Джаред Кушнер по итогам первого раунда переговоров в Киеве.

"Трамп хочет не просто закончить войну, а создать условия для долгосрочного мира в Украине", - отметил он.

В то же время спецпосланник президента США Стив Уиткофф назвал этот разговор "очень содержательным".

"Мы воодушевлены и готовы работать дальше – столько, сколько потребуется", – заверил он.

Отметим, что 6 сентября Уиткофф и Кушнер прибыли в Киев для проведения переговоров с украинскими властями. На встрече помимо президента Украины Владимира Зеленского также присутствуют глава Офиса президента Кирилл Буданов, глава Службы внешней разведки Украины Рустем Умеров, председатель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия.