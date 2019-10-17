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Потасовка между протестующим и полицейскими произошла перед зданием правительства в Ереване – ВИДЕО

Сегодня в 16:24 ~ 1 минута на чтение 150
Потасовка между протестующим и полицейскими произошла перед зданием правительства в Ереване – ВИДЕО

Потасовка между гражданином и полицейскими произошла в четверг перед зданием правительства Армении.

В этот день на площади Республики одновременно проходило несколько акций протеста, сообщают армянские СМИ.

В частности, проводили пикет экологи, выступающие против возможной эксплуатации Амулсарского месторождения, защитники традиционных ценностей, протестующие против принятия Стамбульской конвенции, и матери убитых во время несения службы военнослужащих.

Полицейские пресекли попытку мужчины зайти в здание правительства, из-за чего между ним и несколькими правоохранителями началась потасовка. Мужчина был подвергнут приводу. При этом он кричал, что находился в психиатрической лечебнице и у него есть соответствующая справка. Он заявил, что всего лишь хотел выразить недовольство.

«Как мне не злиться, когда я вижу, что происходит в мире, какие бесчинства», - сказал он журналистам.

Активиста попробовали поддержать участники других акций протеста, однако полицейские пресекли эти попытки.

А.А.

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