Премьер Грузии рассказал о том, как страна будет открывать границы

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«Грузия будет открывать свои границы осторожно и последовательно», - заявил премьер страны Георгий Гахария.

«Мы последовательно предпринимаем осторожные шаги. В результате для пяти стран-партнеров мы установили такие же зеркальные условия, как они для нас. Границы Грузии для них будут открыты – это касается прямых полетов», - отметил премьер, сообщает Sputnik Грузия.

Страна закрылась из-за пандемии коронавируса одной из первых в регионе, благодаря чему удалось удержать ситуацию под контролем, и в стране фиксируются только единичные случаи COVID-19. На этой неделе власти объявили, что полностью открывают границы для Германии, Франции и стран Балтии.

По словам премьера, Грузия «будет осторожна и последовательна» - на первом месте здоровье и безопасность граждан и гостей.

«Каждые две недели будут пересмотрены условия поездок граждан и список безопасных стран, потому что мы все понимаем, что это - наша общая ответственность в борьбе с глобальным распространением пандемии», - подчеркнул глава правительства.

Гахария сообщил, что Минэкономики ведет прямые переговоры с европейскими авиакомпаниями, чтобы как можно скорее возобновить прямые рейсы.

«Мы также решили, что наши грузинские авиакомпании, так же как и иностранные, возобновляют целевой вывоз наших граждан из разных столиц, что, безусловно, является социальным проектом. Эта программа продлится сколько необходимо, пока будет спрос, который фиксирует наш МИД», - сказал Гахария.

Грузия стала единственной из постсоветских стран, не входящих в ЕС, которая вошла в список 15 государств, которые Евросоюз счел безопасными с точки зрения распространения коронавируса и открыл въезд для их граждан. Из 3,7 млн жителей Грузии заболели менее тысячи человек, из которых умерли 15.

Первый случай инфицирования коронавирусом в стране был зафиксирован 26 февраля.

С.Агаева