Премьер-министр Азербайджана направил запрос в Конституционный суд относительно трех закрытых банков

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Кабинет министров Азербайджана изучил обращение Фонда страхования вкладов к Кабмину с просьбой прокомментировать вопрос о том, рассматриваются ли соответствующие вклады в ОАО «Атабанк», ОАО «NBCBank» и ОАО «AGBank» как защищенные вклады в связи со страховым случаем в этих банках, и принял решение направить запрос в Конституционный суд.

В запросе, адресованном Кабинетом министром в Конституционный суд, обосновывается необходимость комментария к статье 2.1.2.6 Закона Азербайджанской Республики «О страховании вкладов» в целях защиты интересов вкладчиков в этих банках.

Источник: Trend