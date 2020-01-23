Premium Bank первым из коммерческих банков создает свое частное облако Enterprise Cloud - ФОТО

Сегодня одним из основных факторов успешной банковской деятельности выступает постоянное внедрение нововведений с использованием самых современных информационных технологий.

При этом подходы к решению коммерческих задач у коммерческих банков заметно видоизменились. Банки практически превращаются в Фин-Тех компании, которыми движет поиск инноваций в новом цифровом мире.

Хорошо оценивая тенденции и потребности рынка, Premium Bank извлекает пользу из того, что департамент информационных технологий, являясь неотъемлемой частью структуры организации, переходит из разряда кост-центров в категорию профит-центров.

Эльчин Ахмедов - Председателем Наблюдательного Совета Premium Bank

Банк смотрит на департамент информационных технологий в первую очередь как на центр инноваций. Именно поэтому сразу заметно, как принимаются решения по скорейшему переходу от старой традиционной концепции к новой облачной динамически гибкой инфраструктуре. Таким образом, устраняется главное препятствие развития – рутинная работа в сложной нагроможденной среде.

Перенос в собственную облачную среду служб разработки и тестирования новых продуктов, всех основных приложений и модулей АБС, включая новые сервисы Internet Banking и Mobile Banking, гарантирует банку гибкое и беспрепятственное развитие на многие годы вперед. По сути, теперь сила и время айти-специалистов направлены на развитие новых технологий, а не на ежедневные заботы о том, как поддерживать текущую инфраструктуру, как добавить новый сервер, и что потом делать со старым. Наверное, многим знакома подобная ситуация с бесконечным поиском компромисса…

Фактически, Premium Bank совершил резкий прорыв, отказавшись от многих стереотипов. Прошло совсем немного времени с момента перехода, но уже ощутимы многие новые преимущества.

Прежде чем сделать выбор специалисты банка тщательно изучали технологии и решения разных производителей из списка мировых лидеров в этой области. Функциональные возможности NUTANIX, удобство управления, высокая производительность, исключительная надежность и уникально гибкие возможности будущего развития – все эти характеристики получили высочайшие баллы оценки.

Количество внедрений NUTANIX во всем мире и успех на платформе LENOVO в Азербайджане впечатляют многих. Успешных примеров перехода на NUTANIX в Азербайджане достаточно. Например, в Центральном банке Азербайджана выбор платформы NUTANIX для Центрального реестра цифровой идентификации на основе Blockchain говорит о многом. Как известно, в Центральном банке практически все транзакционные системы переводятся на NUTANIX, включая переход с систем Oracle Exalytics.

По информации представителей LENOVO, помимо Центрального банка, уже многие организации в Азербайджане осуществили переход на NUTANIX, среди них Delta Telecom, Bona Dea Hospital, Информационно-вычислительный центр при Министерстве транспорта, связи и высоких технологий, Tabaterra, Центральная избирательная комиссия и многие другие.

Среди крупных иностранных банков нельзя не отметить Société Générale, который совершил экономический скачок, переведя все свои айти-службы в собственный Enterprise Cloud на базе NUTANIX кластера, состоящего из более чем 1000 узлов.

Некоторые по ошибке полагают, что Enterprise Cloud и гипер-конвергенция (Hyper-Convergency) — это одно и то же. Но это как не одинаковые, так и не взаимоисключающие концепции и технологии. Инфраструктура Enterprise Cloud может быть создана на базе практически любых технологий - на обычной архитектуре в комбинации серверов и систем хранения данных, на гипер-конвергентной платформе и даже на системах класса мэйнфрейм.

В Premium Bank рассматривали различные сценарии и остановились на гипер-конвергентной платформе с использованием расширенного набора программного обеспечения для гипер-конвергенции и Enterprise Cloud от одного поставщика – NUTANIX, а оборудование – LENOVO, с которым у банка уже имелся успешный многолетний опыт работы.

На нашем рынке информационных технологий бытует информация, что некоторые заказчики иногда немного скептически относятся к NUTANIX, так как, по их мнению, технология является достаточно новой и обладает ограниченным количеством специалистов для администрирования по сравнению, например, с VMware. Компания VMware разрабатывает отличные продуты. Однако отыскать в Азербайджане квалифицированных специалистов по другим важным модулям Enterprise Cloud достаточно нелегко, в частности, по vSAN - в гипер-конвергенции, NSX - в безопасности и микросегментации, vRealize - в автоматизации и т.д.

Следует отметить, что NUTANIX не такая уж и молодая компания, а их решениям, которые стоят у истоков создания индустриальных гипер-конвергентных решений, уже более 10 лет. Согласно отчетам Gartner Magic Quadrant, за последние три года NUTANIX занимает место лидера.

Premium Bank включил в проект полный стек лицензий по функционалу гипер-конвергенции и практически все компоненты, относящиеся к высшему уровню абстракции и управления Enterprise Cloud, тем самым получилось топология - Enterprise Cloud over HCI (Hyper-Convergent Infrastructure).

NUTANIX сертифицирован на аплайнсах и серверах всех ведущих производителей – это также выделяет его из конкурентов, которые, как правило, работают только на собственной серверной платформе. Свой выбор в пользу платформы LENOVO банк обуславливает в первую очередь ее непревзойдённой надежностью.

Ранее в Premium Bank использовали VMware для задач виртуализации приложений. Сейчас осуществлен переход на гипервизор NUTANIX AHV. По информации из банка, администраторы очень довольны набором его возможностей, удобством и простотой управления. Буквально за неделю специалисты с легкостью освоили AHV и профессионально приступили к администрированию.

В Premium Bank кардинально изменили концепцию айти-инфраструктуры – вот что означает цифровая трансформация в действии. С даты заключения контракта с подрядчиком Fominov Consulting на поставку оборудования, внедрение решения и полный переход в производственное использование понадобилось ровно 2 месяца. Все было выполнено в точном соответствии с утвержденным планом, все системы были переведены в новую облачную инфраструктуру без остановок обслуживания клиентов, включая 24*7 Internet Bank и Mobile Bank.

Проектная группа банка совместно с командой подрядчика потратила большую часть времени на планирование, анализ и формирование технического проекта внедрения и перехода. Миграция данных, приложений и переключение на NUTANIX прошли быстро и гладко. Конечно же, тут нельзя не отметить высочайший уровень профессионализма инженеров Fominov Consulting.

Основным своим приоритетом Premium Bank выделяет достижение максимального уровня надёжности, поэтому изначально в банке принялись за создание облачной среды, которая способна заложить максимальный уровень надежности и отказоустойчивости. Результаты стресс-тестов полностью подтвердили безупречный уровень надежности. Архитектура построена по принципу исключения единых точек отказа как и в отдельном звене кластера, так и на уровне глобального взаимодействия самого кластера в целом. В конфигурациях заложена небольшая избыточность, что позволит приложениям беспрерывно работать даже при многократных отказах любых модулей оборудования. Используемые системы управления и автоматизации NUTANIX Prism и NUTANIX Calm обеспечивают полностью автономную работу и самоуправление, т.е. вычислительные ресурсы распределяются в зависимости от сценариев, ситуации, приоритетов и потребностей приложений. Это очень удобно, потому что значительно экономится время системных администраторов, и, что самое важное, значительно снижаются технические риски, чаще всего связанные с несвоевременной и/или неверной реакций на незапланированное событие.

Тесты производительности новой инфраструктуры продемонстрировали высокие результаты. Особенно в банке отметили исключительную IOPS-производительность работы распределенной системы хранения данных в гибридном режиме HDD+SSD, причем с включённым шифрованием данных на всех носителях.

В рамках основного проекта в Premium Bank внедрили централизованное файловое хранилище с системой аудита атрибутов безопасности, постоянным мониторингом эффективности, поиском и обнаружения аномалий. Надзорные органы требуют от банков соблюдения множества норм безопасности, одной из которых является контроль над правами доступа к пользовательским файлам. Этот функционал был реализован с применением модуля NUTANIX Files в режиме единой интеграции управления облачной инфраструктурой.

Специалисты Premium Bank cпроектировали облачную среду в полном соответствии с международным стандартом безопасности для платежных систем PCI-DSS, поэтому была внедрена технология микросегментации и визуализации сети на базе продукта NUTANIX Flow. Использование микросегментации позволило банку оптимизировать расходы на оборудование, а также по статьям, относящимся к защите конфиденциальных данных. Для усиления мер безопасности данных используется шифрование данных на всех дисковых носителях.

Инвестиции в NUTANIX Flow полностью себя оправдали. Без этого модуля или его аналога для соответствия надлежащим требованиям к информационной безопасности банку пришлось бы физически разделять аппаратную инфраструктуру на несколько основных сегментов: 1) основные системы и бэк-офис; 2) среда разработки и отладки приложений; 3) мобильный банк, интернет-банк и модули работы с платежными картами. Очевидно, что такой подход требует примерно в три раза больше оборудования и лицензий, усложняется управление и значительно снижается эффективность использования вычислительных ресурсов. Другими словами, теряются все существенные преимущества концепции Enterprise Cloud. Создавать облачную и/или развернутую гипер-конвергентную инфраструктуру без микросегментации – это либо серьезные риски в информационной безопасности, либо чрезмерно завышенные расходы на оборудование.

Руководство Premium Bank дает высокую оценку достигнутым результатам и с большой благодарностью отмечает компанию Fominov Consulting за блестяще выполненный проект, инновационный подход и профессионализм.

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