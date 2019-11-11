Президент Боливии Эво Моралес подал в отставку

Президент Боливии Эво Моралес объявил об отставке. Вслед за ним об уходе с поста объявил и вице-президент Альваро Гарсиа Линера.
"Очень болезненно мы переживаем насилие и агрессию, которые развязали сторонники проигравших партий, противостояние между гражданами страны. По этой и многим другим причинам я ухожу в отставку и направлю соответствующее письмо в парламент Боливии", — заявил политик в ходе пресс-конференции, которую транслировал RT.
Моралес выразил надежду на то, что беспорядки прекратятся уже сегодня вечером. Он также заявил, что подал в отставку, чтобы не допустить насилия в стране, которое происходит по вине оппозиции.
По мнению Моралеса, Организация американских государств приняла политическое решение по итогам выборов, призвав власти к проведению повторного голосования.
Он добавил, что если бы это решение было юридическим, то это означало бы его победу в первом туре.
Ранее Вооруженные силы призвали Моралеса покинуть пост для обеспечения стабильности в стране.
Согласно конституции, после отставки главы государства его обязанности переходят вице-президенту, затем спикеру сената, а за ним — спикеру палаты депутатов. Однако все они уже отказались возглавить государство.
Вторая вице-спикер сената Боливии, представитель оппозиции Жанин Аньес заявила, что верховная власть после отставки всего высшего руководства переходит к ней.
Главный соперник Моралеса на октябрьских выборах Карлос Меса приветствовал его решение подать в отставку, назвав это "концом тирании".
Страны-союзники осудили происходящее. Куба назвала уход Моралеса государственным переворотом и призвала все страны высказаться за жизнь и свободу Моралеса и Гарсиа. Венесуэла также назвала произошедшее госпереворотом.
РИА Новости