Президент Боливии Эво Моралес подал в отставку

Моралес выразил надежду на то, что беспорядки прекратятся уже сегодня вечером. Он также заявил, что подал в отставку, чтобы не допустить насилия в стране, которое происходит по вине оппозиции.

По мнению Моралеса, Организация американских государств приняла политическое решение по итогам выборов, призвав власти к проведению повторного голосования.

Он добавил, что если бы это решение было юридическим, то это означало бы его победу в первом туре.