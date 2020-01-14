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Президент Ильхам Алиев: Гражданам необходимо знать, что дома, имущество должны быть застрахованы

Сегодня в 09:50 ~ 1 минута на чтение 1922
Президент Ильхам Алиев: Гражданам необходимо знать, что дома, имущество должны быть застрахованы

Гражданам необходимо знать, что дома, имущество должны быть застрахованы.

Как сообщает 1news.az, об этом сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев на совещании, посвященном итогам 2019 года.

«Я и раньше говорил, хочу сказать еще раз: в Азербайджане должна быть проведена большая просветительская работа, связанная со страхованием собственности. Гражданам необходимо знать, что дома, имущество должны быть застрахованы. Учитывая то, что в Азербайджане имеются большие пробелы в этой области, государство взяло на себя всю финансовую нагрузку. Конечно, это требовало крупных средств, однако, еще раз говорю, удобство граждан, их благосостояние, нормальные условия жизни являются для нас основным вопросом», - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что в этом году и в последующие годы необходимо предпринять очень серьезные шаги, связанные со страхованием имущества, в том числе просвещением.

«Следует проводить различные мероприятия, связанные с данным вопросом, подробно информировать граждан о предстоящих шагах. Поручаю правительству уделить внимание данному вопросу. Это также окажет позитивное влияние на развитие страхового сектора нашей страны», - сказал глава государства.

1news.az

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