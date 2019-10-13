1news.az
Xроника
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

Президент Ильхам Алиев поздравил юного азербайджанского шахматиста с победой на чемпионате мира

13 Октября, 2019 в 13:12 ~ 1 минута на чтение 1712
Президент Ильхам Алиев поздравил юного азербайджанского шахматиста с победой на чемпионате мира

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил азербайджанского шахматиста Айдына Сулейманлы с победой на чемпионате мира по шахматам среди юношей и девушек в возрасте 14 лет.

Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента. «Сердечно поздравляю тебя с победой среди 14-летних спортсменов на проходящем в Индии чемпионате мира по шахматам среди юношей и девушек.

С первого тура ты лидировал на соревнованиях и завершил турнир с победой, завоевав титул чемпиона мира по шахматам среди своих сверстников, открыл еще одну яркую страницу в истории наших шахмат.

Передаю тебе свои наилучшие пожелания, желаю новых побед»,- говорится в поздравлении.

Эльшан Рустамов

WhatsApp

1 712

просмотр
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Xроника

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2019 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены