Президент Ильхам Алиев присвоил почетное звание сотрудникам Госагентства автомобильных дорог

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении сотрудникам Государственного агентства автомобильных дорог почетного звания «Заслуженный инженер».
Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, в Распоряжении говорится:
«Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:
За плодотворную деятельность в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана присвоить почетное звание «Заслуженный инженер» следующим лицам:
Джебраилову Ильхаму Ясеф оглу
Гулиеву Тарлану Душмел оглу».
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