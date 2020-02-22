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Президент Ильхам Алиев присвоил почетное звание сотрудникам Госагентства автомобильных дорог

22 Февраля, 2020 в 20:18 меньше минуты на чтение 144
Президент Ильхам Алиев присвоил почетное звание сотрудникам Госагентства автомобильных дорог

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении сотрудникам Государственного агентства автомобильных дорог почетного звания «Заслуженный инженер».

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, в Распоряжении говорится:

«Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю: 

За плодотворную деятельность в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана присвоить почетное звание «Заслуженный инженер» следующим лицам:

Джебраилову Ильхаму Ясеф оглу

Гулиеву Тарлану Душмел оглу».

1news.az

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