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Ильхам Алиев принял руководителя компании Global Infrastructure Partners - ФОТО

First News Media13:15 - Сегодня
Ильхам Алиев принял руководителя компании Global Infrastructure Partners - ФОТО

25 сентября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял основателя, председателя и главного исполнительного директора компании Global Infrastructure Partners (GIP) – глобальной инфраструктурной инвестиционной компании, действующей в структуре BlackRock, являющейся одной из ведущих мировых компаний по управлению активами, Адебайо Огунлеси.

В ходе беседы была отмечена состоявшаяся в январе этого года в Давосе встреча главы нашего государства с Адебайо Огунлеси.

Было подчеркнуто значение протокола о намерениях по долгосрочному сотрудничеству, подписанного в Давосе между Государственным нефтяным фондом Азербайджанской Республики (ГНФАР), BlackRock и компанией Global Infrastructure Partners (GIP).

На встрече было выражено удовлетворение развитием инвестиционного сотрудничества между Азербайджаном и компанией, состоялся обмен мнениями о достигнутых результатах и перспективах расширения партнерства.

Было подчеркнуто, что партнерство между Государственным нефтяным фондом Азербайджанской Республики (ГНФАР) и Global Infrastructure Partners (GIP) уже охватывает конкретные международные инвестиционные проекты. В этой связи было отмечено, что Фонд совместно с этой компанией инвестировал в итальянского оператора высокоскоростных поездов Italo и лондонский аэропорт Гатвик.

Состоялся обмен мнениями об инвестиционных возможностях нашей страны в инфраструктурной сфере, в том числе о вопросах потенциального сотрудничества по направлениям цифровой и транспортной инфраструктуры.

В ходе беседы было затронуто значение организованного в Баку под патронажем Президента Ильхама Алиева второго Азербайджанского международного инвестиционного форума и состоявшегося в его рамках Диалога по инфраструктурным инвестициям в Азербайджане, соорганизаторами которого выступили Государственный нефтяной фонд Азербайджанской Республики (ARDNF) и компания BlackRock. Было подчеркнуто, что в этих мероприятиях принимают участие компании, управляющие активами на сумму 30 триллионов долларов США.

Отметим, что компания Global Infrastructure Partners с 2024 года действует в структуре BlackRock – крупнейшей в мире компании по управлению инвестициями. BlackRock, которая управляет активами на сумму 15,3 триллиона долларов США, является глобальной инвестиционной компанией, специализирующейся в сферах энергетики, транспорта, цифровой инфраструктуры, управления водными ресурсами и отходами. Объем активов, находящихся под управлением Global Infrastructure Partners (GIP), составляет 170 миллиардов долларов США. Эта компания, наряду с BlackRock, Microsoft и MGX, также является одним из главных учредителей Глобального фонда инфраструктуры искусственного интеллекта.

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