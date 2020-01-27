Президент Ильхам Алиев спрогнозировал цену на нефть в 2020 году – ВИДЕО

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в рамках участия в работе Всемирного экономического форума в Давосе дал короткое интервью телеканалу «Россия».

В интервью глава государства спрогнозировал цены на нефть в 2020 году.

Президент Ильхам Алиев считает, что цена на нефть на мировом рынке в этом году будет зависеть от того, как будут выполняться договоренности между странами, которые объединены форматом ОПЕК+.

«Азербайджан со своей стороны предпринял необходимые меры и взял обязательства по сокращению добычи нефти, и эти обязательства мы выполняем. Если все страны будут ответственно подходить к этому вопросу, то, наверное, цена останется в сегодняшнем диапазоне – $60-70 за баррель. Хотя прогнозировать на весь год очень трудно, но думаю, что по оценкам большинства аналитиков примерно этот диапазон может быть реальным, и он наиболее приемлем и для компаний, и для стран-экспортеров, и для потребителей», отметил Президент Ильхам Алиев.

Глава государства также прокомментировал решение американских нефтегазовых компаний покинуть Азербайджан:

«Такая практика была и раньше. Азербайджан течение 25 лет успешно работает с международными компаниями по разведке и разработке крупных месторождений нефти и газа в азербайджанском секторе Каспийского моря. За эти годы некоторые компании продавали свои доли, некоторые покупали доли, т.е. это – естественный процесс.

Должен сказать, что нефтегазовые проекты Азербайджана очень прибыльные. В нашу экономику за последние только 15 лет было вложено около $250 млрд, половина этих инвестиций – иностранные, и большая часть из них вложена в нефтегазовый сектор.

Сегодня прибыльность нефтегазовых проектов возрастает. Каждая компания имеет свою инвестиционную политику, стратегию, какая-то компания предпочитает выйти из проекта, продав свою долю. Должен отметить, что за 25 лет основные наши энергетические партнеры уже давным-давно возместили свои затраты и вышли на большую прибыль. Думаю, что решение американских компаний о продаже доли вполне естественно, и кто ее купит, будет зависеть от того, кому они предложат. И, конечно же, Азербайджан, как страна – хозяин ресурсов, имеет право утвердить или не утвердить эту сделку. Но, как правило, все предыдущие сделки нами утверждались».

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