Президент Ильхам Алиев встретился с мэром Рима - ФОТО

21 февраля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился с мэром города Рим Вирджинией Раджи.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, на встрече Президент Ильхам Алиев выразил глубокое удовлетворение итогами государственного визита в Италию. Подчеркнув, что в рамках визита подписано свыше 25 документов, глава государства отметил, что Азербайджан и Италия – стратегические партнеры. Эти отношения стратегического партнерства охватят все сферы наших связей.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что встречи, проведенные в рамках визита, были очень плодотворными. Глава нашего государства отметил, что связи между Азербайджаном и Италией находятся на очень высоком уровне. В том числе развиваются сотрудничество в культурной сфере и связи между городами Азербайджана и Италии. В 1972 году Баку и Неаполь были объявлены городами-побратимами. В 2012 году в парке «Вилла Боргезе» в Риме состоялось открытие памятника гениальному азербайджанскому поэту Низами Гянджеви. Кроме того, в Риме начнет действовать Центр азербайджанской культуры.

Президент Азербайджана подчеркнул, что декларация, которая будет подписана между Баку и Римом, создаст большие возможности для развития связей между городами. В то же время и другие наши города связывает такое сотрудничество.

Мэр Вирджиния Раджи выразила признательность Азербайджану за поддержку археологических раскопок в Риме, отметила, что они высоко ценят это. Она подчеркнула, что они настроены на дальнейшее продолжение сотрудничества между Баку и Римом. Мэр также отметила, что в связи с объявлением 2020 года в Италии «Годом азербайджанской культуры» в Риме пройдут многочисленные мероприятия.

После встречи глава нашего государства и мэр Рима посмотрели руины древней территории города.

Глава нашего государства оставил запись в памятной книге мэрии Рима.

Отметим, что во время официального визита Президента Ильхама Алиева в Италию в июле 2014 года было подписано соглашение между Министерством культуры Азербайджана и мэрией города Рим. Это соглашение предусматривало выделение финансовых средств на проведение археологических раскопок на территории музея Merchati di Traiano.

Глава государства был проинформирован о проделанной работе. Было сообщено, что в ходе раскопок обнаружены очень значимые исторические находки, имеющие археологическую ценность.

Президенту Ильхаму Алиеву были представлены находки, обнаруженные в ходе раскопок.

Было сообщено, что жители Рима очень высоко оценивают работу, проводимую на основании соглашения, и обнаруженные артефакты, выражают признательность за это.

Затем с участием Президента Ильхама Алиева была подписана декларация о сотрудничестве между Управлением историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер» и мэрией города Рим.

Декларацию подписали министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров и мэр города Рим Вирджиния Раджи.

1news.az