Президенты Азербайджана и Украины приняли участие в Азербайджано-украинском бизнес-форуме – ФОТО

17 декабря в Баку состоялся азербайджано-украинский бизнес-форум.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, в бизнес-форуме приняли участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и находящийся с официальным визитом в нашей стране Президент Украины Владимир Зеленский.

Главы государств выступили на бизнес-форуме.

Выступление Президента Ильхама Алиева

- Уважаемый господин Президент.

Уважаемые гости, дамы и господа.

Сегодня на азербайджано-украинском бизнес-форуме представлены более 90 компаний из Украины, свыше 100 компаний из Азербайджана. Эти цифры сами по себе показательны. Они свидетельствуют о большом интересе к проведению такого бизнес-форума. По правде говоря, украино-азербайджанские бизнес-форумы уже давно не проводились. Должен также отметить, что межправительственная комиссия давно не функционировала. Сегодня во время визита Президента Зеленского эти вопросы были обстоятельно обсуждены. Среди обсуждаемых вопросов особое место занимали торгово-экономические вопросы.

Считаю, что визит Президента в целом очень успешный. Сегодня мы провели очень широкий обмен мнениями, подписали несколько важных документов. А главное в том, что возникшее между нами взаимное доверие, уверен, сыграет важную роль в развитии украино-азербайджанских связей.

Что касается экономических связей, то здесь есть очень большой неиспользованный потенциал. Сегодня мы провели обмен мнениями об этом и увидели, что несмотря на увеличение в этом году торгового оборота, абсолютные цифры не могут нас удовлетворить. В частности, экспорт Азербайджана в Украину односторонний, то есть, он формируется на основе энергоносителей. Мы бы очень хотели диверсифицировать наш экспорт в Украину, и с этой целью было предпринято несколько шагов, в том числе в прошлом году в Киеве был открыт Торговый дом Азербайджана. Считаю, что таких торговых домов должно быть много, и сегодня в Баку открылся Торговый центр Украины. Это - прекрасное событие.

Таким образом, будут предприняты очень важные шаги для поощрения взаимной торговли. В то же время, считаю, что мы можем вступить в новый этап в вопросах инвестирования. За последние 15 лет в Азербайджан были вложены инвестиции в размере 270 миллиардов долларов. Половина из них – иностранные инвестиции. Это говорит о том, что в нашей стране прекрасный инвестиционный климат, интересы иностранных инвесторов и вкладываемые сюда средства защищаются государством.

В Украине также улучшается инвестиционный климат. Мы видим это, и есть большие планы, связанные с крупными инвестициями, приватизацией. Мы говорили об этом с Президентом. Считаю, что азербайджанские компании должны активно участвовать в различных инвестиционных проектах. Мы договорились о том, что в начале следующего года в Украине будет проведено заседание совместной межправительственной комиссии. Мы должны серьезно подготовиться к заседанию этой комиссии. В заседании должны принять участие представители как государственных структур, так и частного сектора. Должны быть конкретные результаты работы этой комиссии, после чего нам должны доложить об этом.

Бизнес-круги очень чувствительны. Обычно они очень щепетильно, осторожно относятся к вопросам вложения инвестиций, ждут соответствующих сигналов от государственных структур. Считаю, что наше совместное участие с Президентом Зеленским в этом бизнес-форуме – прекрасный сигнал бизнес-кругам. Полагаю, что они должны правильно понять это и сделать выводы. А результатом должно быть то, что наши экономические связи станут более тесными. Имеются очень широкие возможности для сотрудничества. Я отметил инвестирование. В то же время и в Азербайджане, и в Украине есть большие возможности в сфере туризма. У наших стран очень богатая, живописная природа, развитая инфраструктура, поэтому необходимо уделять внимание и этой сфере.

Сотрудничество в сельском хозяйстве может быть успешно продолжено. Конечно, уровень сегодняшнего сотрудничества не может нас удовлетворять. Мы открыты для сотрудничества во всех сферах, и считаю, что визит сыграет очень важную роль в решении этих вопросов.

Что же касается развития экономического положения в Азербайджане, то должен сообщить украинским гостям - я уже отмечал это, - что инвестиционный климат в нашей стране очень позитивный, и объем вложенных инвестиций наглядно демонстрирует это. За последние 15 лет в Азербайджане происходил стремительный экономический рост, могу сказать, что экономика увеличилась более чем в три раза. То есть, валовой внутренний продукт увеличился на более чем 300 процентов, и, конечно, это позволило нам и нарастить нашу экономическую мощь, и реализовать инфраструктурные проекты. Если 15 лет назад бедность была на уровне примерно 50 процентов, то сегодня она на уровне 5 процентов. То есть, это свидетельствует о том, что доходы от природных ресурсов распределяются в обществе равномерно, и все слои общества получают от этого выгоду.

В этом году мы представили очень серьезный социальный пакет. Широким социальным пакетом была охвачена примерно половина нашего населения – 4 миллиона 200 тысяч человек, минимальная заработная плата повышена в 2 раза, минимальная пенсия – на 70 процентов, некоторые пособия – на 50 процентов, а некоторые – на 100 процентов, и Азербайджанское государство еще раз продемонстрировало суть своей политики. В центре нашей политики находится гражданин Азербайджана, и мы направляем полученные дополнительные доходы, в первую очередь, на социальные проекты. В то же время, естественно, важное место занимают и инфраструктурные проекты.

Для того, чтобы охарактеризовать бизнес-среду, должен отметить, что 85 процентов экономики Азербайджана формируется в частном секторе. Это означает, что широкий процесс приватизации уже завершается. В монополии государства остались лишь стратегические активы. К примеру, Государственная нефтяная компания – наша энергетическая компания, водная компания, компания по строительства дорог, железная дорога, Каспийское пароходство, АЗАЛ – наши воздушные пути, и несколько других компаний. Кроме них все наши другие структуры действуют в частном секторе, и, конечно, это создает прекрасный климат и для иностранных инвесторов.

Реформы, проводимые в последнее время в налоговых и таможенных органах, дают результаты в этих сферах. Эти сферы в нашей стране были очень проблемными. Но за последние несколько лет были проведены очень серьезные реформы, и эти сферы стали уже прозрачными, на что сразу же позитивно отреагировал бизнес. За 11 месяцев этого года налоговые и таможенные органы внесли в казну сверх плана средства в размере примерно 600 миллионов долларов. Наш внешний долг находится на очень низком уровне, он составляет всего 17 процентов валового внутреннего продукта. По этому показателю Азербайджан занимает девятое место в мире. Наши валютные резервы в пять раз превышают наш внешний долг. То есть, мы в любое время можем обнулить внешний долг. Недавно согласно отчету Международной ассоциации развития Азербайджан полностью стал страной-донором. То есть, теперь мы являемся страной, не берущей, а дающей в долг. Мы и сами вкладываем инвестиции в зарубежные страны. Эти инвестиции превышают 20 миллиардов долларов. По нашей инициативе в регионе были реализованы очень важные энергетические и транспортные проекты. В осуществлении этих проектов финансовую поддержку нам оказали иностранные банки - европейские банки, азиатские банки. За счет этой поддержки и наших внутренних ресурсов мы соединили нефтепроводами Каспийское море с Черным и Средиземным морями. В то же время уже завершается строительство газовой линии протяженностью 3 тысячи 500 километров из Азербайджана в Европу. В следующем году мы отметим ее открытие, и, таким образом, Азербайджан будет говорить свое слово в мире не только как экспортер нефти, но и как экспортер газа.

Параллельно с этим, мы уже экспортируем и электроэнергию, в том числе в Европу. Растущие энергетические генерационные мощности позволяют, - естественно, мы удовлетворили свои внутренние потребности, - вносить вклад в энергетическую безопасность других стран.

Один из обсуждаемых сегодня вопросов связан с транспортом, и здесь также очень широкие возможности для сотрудничества. Если мы сможем соединить транспортную инфраструктуру Украины с транспортной инфраструктурой Азербайджана и проводить единую тарифную политику, то, считаю, объем грузоперевозок через территорию наших стран резко возрастет. Мы видим рост по сравнению с прошлым годом, однако считаем, что он может быть еще более внушительным.

Азербайджан – страна, не имеющая выхода к открытым морям. Однако, несмотря на это, мы очень крупными инвестиционными проектами превратили Азербайджан в один из международных транспортно-логистических центров, и проходящие через территорию нашей страны транспортные коридоры Восток-Запад и Север-Юг повышают эту нашу роль. Эти проекты придали импульс последующим другим проектам, в том числе проектам транспортных коридоров Север-Запад и Юг-Запад. То есть, все эти пути проходят через территорию Азербайджана. Эти проекты не являются чисто экономическими и транспортными проектами, они в широком смысле вносят вклад и в международное сотрудничество. Потому что страны, расположенные вдоль этих коридоров, поднимаются до статуса естественных союзников. Таким образом, эти проекты служат в том числе безопасности, благополучию, взаимопониманию. Считаю, что с учетом всех этих позитивных основ мы за короткий срок сможем и увеличить наш торговый оборот, и реализовать крупные проекты инвестирования. Таким образом, у этого бизнес-форума будут конкретные результаты. Мы хотим этого, верим в это. Желаю успехов бизнесменам Азербайджана и Украины. Спасибо.

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Выступление Президента Владимира Зеленского

-Благодарю Вас, господин Президент. Хочу поприветствовать Вас и всех участников форума. Это очень важное событие и для Украины, и для Азербайджана. Я знаю, что здесь присутствуют более 90 украинских компаний, более 100 азербайджанских компаний. И очень важно, что мы сегодня вместе. К сожалению, в течение нескольких лет такой форум не проводился. Понятно, что если мы не встречаемся, если мы не начинаем диалог, то не может быть нормального инвестиционного климата. Если мы не говорим о реальных делах, если мы не говорим о реальных цифрах, бизнес не приедет в Украину и наоборот. Очень важное замечание сделал господин Президент. Это взаимное доверие.

Я сегодня в первый раз нахожусь с официальным визитом в Вашей прекрасной стране. Первый раз я встретился с Президентом Азербайджана господином Ильхамом Гейдаровичем. Я чувствую, что у нас произошло начало диалога. Дальше должны быть конкретные шаги. Потому что когда люди что-нибудь обещают, они должны выполнять свои обязательства. Когда обязательства выполняются, тогда мы достигаем доверия. Мы уже договорились, что большая правительственная делегация приедет в следующем месяце в Украину и в рамках переговоров будут обсуждены важные вопросы двустороннего сотрудничества в экономической сфере. Это - инфраструктура, это - приватизация. Более 400 предприятий Украины готовы к приватизации. И мы хотим видеть реальные инвестиции, и рады всех видеть.

В составе украинской делегации прибыл министр инфраструктуры. Мы намерены осуществить много инфраструктурных проектов, 16 тысяч километров дорог готовы построить. Мы заинтересованы в том, чтобы азербайджанские компании строили дороги в Украине. Мы знаем, что они успешно работают в других странах. Всем известно, что азербайджанский мобильный оператор Bakcell вошел на украинский рынок, и инвестиции составляют около 700 миллионов долларов. Наша задача, как украинского государства, защищать эти инвестиции. Конечно, все это осуществляется на уровне взаимного доверия. Мы очень хотим, чтобы Азербайджан инвестировал в Украину. Мы также хотим, чтобы Украина тоже была представлена в Азербайджане. Мы имеем сильные экономические отношения, а также исторические отношения.

Еще одна сфера инвестирования – это туристическая сфера. Например, здесь принимает участие глава Херсонской области. Господин Гусев готов представить Херсонскую область. Это - одно из наиболее привлекательных мест для туризма в Украине, которое готово к этой деятельности, однако испытывает нехватку инфраструктуры. Поэтому мы готовы рассмотреть предложения по инвестиционным проектам и в этой сфере.

У нас очень теплые партнерские, дружеские отношения с компанией SOCAR. Когда речь идет об украино-азербайджанском сотрудничества, мы сразу же вспоминаем SOCAR. Мы заинтересованы в том, чтобы деятельность компании SOCAR в Украине расширялась. С помощью компании SOCAR мы на отдельных участках границы построили целые комплексы предоставления услуг и готовы в дальнейшем расширять эту деятельность. Уверен, что это будет один из самых интересных наших инфраструктурных проектов. У меня возникла идея. Вы несколько раз озвучили цифры - малый государственный долг в Азербайджане, рост валового внутреннего продукта на более чем 300 процентов за последние 15 лет. Все это есть у вас, нам бы хотелось, чтобы это было и у нас.

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