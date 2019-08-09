Принесите старый телефон и получите Samsung Galaxy S10 от 799 AZN

Кто не хотел бы стать обладателем последней версии флагманского смартфона, да к тому же от 799 AZN? С Kontakt Home это вполне реально.

Впервые в Азербайджане в рамках глобальной программы Trade-In компании Samsung сеть магазинов Kontakt Home на эксклюзивных правах запускает скидочную кампанию. Условия кампании очень просты:

- Независимо от состояния и места приобретения, вы приносите свой телефон в один из магазинов Kontakt Home, прямо на месте наши специалисты проверяют и устанавливают рыночную стоимость вашего аппарата, что равно скидке на выбранный вами один из смартфонов Samsung Galaxy S10/S10+/S10e.

Примечание: В рамках кампании скидка действует при покупке наличными и по акции «оплати за 3 раза».

Напомним, что Kontakt Home, будучи одним из самых востребованных местных брендов, является официальным дистрибьютором и партнером Samsung в Азербайджане. На сегодняшний момент сеть магазинов насчитывает в общей сложности 24 магазина в Баку, Хырдалане, Сумгайыте и Гяндже.

Сеть магазинов Kontakt Home предоставляет своим клиентам различную цифровую технику - смартфоны и dect-телефоны, телевизоры, малую и большую бытовую технику, планшеты, компьютеры и офисную технику, фотоаппараты, видеокамеры, аудио- и видеотехнику, а также богатый выбор мебели и домашнего текстиля.

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