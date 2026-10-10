Азербайджанская нефть продаётся по 130,81 доллара

На мировых рынках подешевела азербайджанская нефть марки Azeri Light (CIF).

Как сообщает 1news.az, цена одного барреля азербайджанской нефти снизилась на 2,42 доллара, или 1,8%, и составила 130,81 доллара США.

Отметим, предыдущая цена азербайджанской нефти составляла 133,23 доллара США.

Напомним, в государственном бюджете Азербайджана на текущий год средняя цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light заложена на уровне 65 долларов США.