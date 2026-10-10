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Азербайджанская нефть продаётся по 130,81 доллара

Редакция 1news11:40 - Сегодня
Азербайджанская нефть продаётся по 130,81 доллара

На мировых рынках подешевела азербайджанская нефть марки Azeri Light (CIF).

Как сообщает 1news.az, цена одного барреля азербайджанской нефти снизилась на 2,42 доллара, или 1,8%, и составила 130,81 доллара США.

Отметим, предыдущая цена азербайджанской нефти составляла 133,23 доллара США.

Напомним, в государственном бюджете Азербайджана на текущий год средняя цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light заложена на уровне 65 долларов США.

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