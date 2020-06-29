ПРИЗЫВ О ПОМОЩИ: «Мы не успели собрать всю сумму. Осталось совсем мало времени, помогите Мурадику. На кону его жизнь»

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Недавно мы публиковали призыв о помощи, обращаясь к неравнодушным людям с просьбой собрать денег для маленького Мурада Гусейнова с диагнозом ДЦП.

В нашу редакцию обратилась Камилла Акперова, основатель благотворительной группы Qəlbdən qəlbə, которая рассказала, что всю необходимую сумму собрать не удалось, а времени до операции остается все меньше.

«Ситуация очень сложная. Операция была назначена на сентябрь, из-за ухудшения состояния ребенка и пандемии дата операции сместилась на 10 июля. Мы не успели собрать всей суммы. От общей суммы в 22.800$ осталось собрать 13.636$», - поделилась с нами Камилла Акперова.

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«Еще несколько месяцев назад Мурадик мог ходить, но из-за мышечной слабости на данный момент он передвигается с помощью инвалидной коляски… Без необходимого и своевременного лечения он может остаться в ней навсегда.

Мурадика полностью обследовали в DTH совершенно бесплатно, спасибо огромное его лечащему врачу – доктору Юсифу Зейналову.

Мы уже заказали импланты, так как искривление прогрессирует стремительно. В июле в срочном порядке должна быть проведена операция», - сообщает К.Акперова.

Необходимая сумма составляет 22.800$ (38748.71 AZN). Оставшаяся сумма, необходимая для проведения операции - 13.636$ (23174.65 AZN).

Операция мальчика была перенесена 10 июля, необходимо собрать средства до этой даты.

Будет проведена задняя транспедикулярная фиксация с системой Growing Rod для выпрямления и поддержки роста позвоночника. С этой целью каждые 6-9 месяцев будет проводиться удлинение Growing Rod системы. А в возрасте 12-13 лет планируется провести окончательную заднюю транспедикулярную фиксацию.

«Причина вставления Growing Rod системы в том, что у ребенка в 8 лет позвоночник должен расти и формироваться – если мы проведем сразу же окончательную операцию без данной системы, то он не сможет расти, и внутренние органы не смогут развиваться. По ходу наблюдения за последний месяц Мурадик перестал ходить, так как болеет ДЦП, есть мышечная слабость, и из-за сидячего образа жизни искривление позвоночника агрессивно прогрессирует. В ходе обследования, сравнивая результаты рентгенологического обследования за последние 3 месяца, было обнаружено ухудшение деформации на 20 градусов. Вставление имплантов и дальнейшая физиотерапия дают Мурадику шанс встать на ноги и жить нормальной жизнью.

Пожалуйста, поддержите ребенка, он очень хороший, добрый и светлый мальчик! Я верю и очень надеюсь в это тяжелое время на вашу помощь и поддержку. Мы можем изменить его жизнь в лучшую сторону», - обратилась Камилла к неравнодушным людям в социальных сетях.

Схема перечисления средств посредством аппаратов Million E-manat:

Банковские услуги ➡BankRespublika ➡ Номер счета:

➡ 380194401680358802 AZN

➡ 381184001680358802 USD

Номер серии паспорта: 0734226

Номер для связи: 0506123323 (Камилла Акперова)

При перечислении средств на манатную карту нужно ввести дату рождения по запросу:18.10.1987

Да не оскудеет рука дающего!

Лейла Мамедова