Проведено очередное заседание Пленума Конституционного суда

Под председательством Фархада Абдуллаева в порядке особого конституционного производства состоялось очередное открытое судебное заседание Пленума Конституционного суда Азербайджанской Республики.

Как сообщили в пресс-службе Конституционного суда, на заседании на основании обращения Шекинского апелляционного суда было рассмотрено конституционное дело о толковании статьи 38.1 Кодекса Азербайджанской Республики об административных проступках с точки зрения сроков административного взыскания в отношении административных проступков, предусмотренных статьей 430.4 данного Кодекса.

Заслушав доклад судьи Дж.Гараджаева по делу, выступления представителей заинтересованных субъектов и специалистов, мнения эксперта, изучив и обсудив материалы дела, Пленум Конституционного суда принял постановление.

В постановлении говорится, что суды при установлении совершения деяния, предусмотренного статьей 430.4 Кодекса Азербайджанской Республики об административных проступках, должны учитывать, что в случае, если в срок, установленный «Правилами ведения операций резидентов Азербайджанской Республики в иностранной валюте, а также нерезидентов – в национальной и иностранной валюте», товары не импортированы, работы не проделаны или услуги не оказаны, а также выплаченная сумма не возвращена, то следующий день считается днем совершения административного проступка. При этом на основании статьи 38.1 Кодекса Азербайджанской Республики об административных проступках административное взыскание может налагаться не позднее, чем по истечении трех месяцев со дня совершения административного проступка.

При применении мер ответственности, предусмотренных в статье 430.4 Кодекса Азербайджанской Республики об административных проступках, суды должны устанавливать вину лица, совершившего административный проступок, в соответствии с требованиями Кодекса Азербайджанской Республики об административных проступках, рассматривать данные дела, строго соблюдая сроки, предусмотренные статьей 111.1 данного Кодекса.

Постановление вступает в силу со дня опубликования, является окончательным и не может быть отменено, изменено или официально истолковано ни одним органом или лицом.

АЗЕРТАДЖ