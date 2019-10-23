Путин - Эрдогану: Специально для вас погоду включили… - ВИДЕО

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и его российский коллега Владимир Путин подчеркивают единомыслие по ряду вопросов многозначительными жестами симпатии друг к другу.

Турецкие медиа в своих сегодняшних публикациях обратили внимание на то, как Путин встречал Эрдогана в Сочи, где у лидеров состоялась двусторонняя встреча по Сирии. От внимания СМИ не ускользнула теплая встреча Эрдогана и встречающего его Путина у дверей резиденции, где должны были пройти переговоры, а также то, что у лидеров совпадают цвета костюмов, рубашек и даже галстуков. Журналисты обратили внимание и на обмен президентов шутками.

Путин: Добрый день. Какую погоду специально для вас включили.

Эрдоган: Да, погода просто прекрасная.

Путин: С приездом.

Главной темой переговоров, как уже отмечалось, стала Сирия, в частности, начавшаяся 9 октября контртеррористическая операция турецкой армии на северо-востоке этой страны, где были сконцентрированы военизированные формирования YPG - сирийской ячейки PKK и ИГИЛ, угрожавших безопасности Турции, периодически подвергая ракетным обстрелам ее южные районы.

В противовес этому турецкие медиа указывают на выражение лица Эрдогана на встрече с вице-президентом США Майком Пенсом, с которым, как отмечалось проходили сложные переговоры на ту же сирийскую тему.

Здесь надо отметить, что Анкара неоднократно выражала крайнее недовольство военной поддержкой, которые США оказывала YPG в борьбе против ИГИЛ, призывая не ставить различий между террористическими организациями.

Ф.Багирова