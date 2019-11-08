Пять книг, которые стоит прочесть: советует Ильгар Велизаде - ФОТО

1news.az при поддержке Audiokitab продолжает проект #Top5books, целью которого является повышение интереса к чтению.

В этой рубрике известные люди нашей страны делятся впечатлениями о пяти книгах, которые произвели на них сильное впечатление и которые они советуют к обязательному прочтению. Рубрика эта еженедельная, так что каждый из наших читателей сможет выбрать для себя то, что покажется ему наиболее интересным из предложенного списка книг.

Сегодня свои пять книг советует известный политолог Ильгар Велизаде.

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Безусловно, книг, которые меня впечатлили, намного больше, чем пять. Но если попробовать назвать навскидку только пять, я бы начал с романа «Воскресенье» Льва Толстого.

Не так давно я перечитал это произведение, и считаю, что подобного рода книги необходимо периодически перечитывать и переосмысливать. Вообще Лев Толстой – это великий писатель и тема для отдельного разговора, а что касается романа, то он, как мне кажется, актуален во все времена и везде.

Это своего рода «протест против общественной лжи и фальши» - так отозвался о романе В.И.Ленин, и думаю, что каждый найдет в нем что-то впечатляющее.

Анатолий Франс, «Таис»

Эта книга своего рода современная притча о вечных ценностях. В ней рассказывается о человеке, который всю жизнь старался жить правильно и был очень религиозен. Но вот что означает «жить правильно» он так и не понял, а если и понял, что только в конце жизни… Есть такая фраза, смысл которой сводится к тому, что человек, всю жизнь проживший без единого греха, является гораздо большим грешником, нежели тот, кто, совершив грех, искренне раскаялся и постарался исправиться. И эта мысль красной нитью проходит через все произведение.

Я думаю, что это произведение будет достаточно актуальным для сегодняшнего дня, когда многие ищут ответы на те же самые вопросы, но находят их порой не там, и не те…

В выборе третьей книги я, наверное, не буду оригинален – это «Осень патриарха» Габриэля Гарсиа Маркеса.

Это тоже достаточно насыщенный роман, который, однако, читается на одном дыхании. Для меня тема, которой он посвящен, близкая, так как я по роду своей деятельности анализирую общественно-политические процессы, особенно те, что происходят за рубежом. И в этом романе есть моменты, которые и сегодня перекликаются с аналогичными событиями, происходящими в той же географической местности, о которой писал Маркес. Вообще описанные в романе проблемы являются некой «ахиллесовой пятой» многих стран, и в том числе стран Латинской Америки.

Четвертая книга не столь известна широкому читателю. Это роман «Туннель» Бернгарда Келлермана.

Несмотря на то, что я читал этот роман более 20 лет назад, впечатления о нем до сих пор достаточно яркие. Книга повествует о жизненных перипетиях и переживаниях героя, который пытается найти ответы на постоянно возникающие в его жизни вопросы. Это и любовный роман тоже, но при этом – достаточно сложный и в то же время захватывающий. По сюжету главный герой книги, инженер Мак Аллан талантливый изобретатель, ищет возможности для постройки туннеля. Его идея нуждается в колоссальных средствах, но и сулит немалую прибыль. Его идея очень смелая и дерзкая, но при этом ее реализация связана с жертвами и страданиями строителей туннеля.

Словом, я советую прочитать, потому что пересказывать сюжет – занятие неблагодарное.

Еще одно интересное произведение, относящееся к современной прозе, это книга Невила Шюта «На берегу».

В основе сюжетной линии – жизнь молодой семьи после атомной катастрофы. Они проживают на южном берегу Австралии, в то время как радиация от ядерного взрыва в северном полушарии постепенно распространяется по миру и начинает наступать на юг. В романе параллельно существуют две реальности: угасания жизни и наступления смерти. Читатель знакомится с семьей, которая столкнулась с неизбежностью скорой смерти, но при этом пытается жить, и даже строить какие-то планы, часто даже забывая на мгновения, что катастрофа не то что близка – уже свершилась. И тогда вспоминаешь сам, что жизнь – она здесь и сейчас. Что важно уметь радоваться каждому дню, проведенному с близкими людьми. О том, как важно оставаться человеком и как правильно относиться к неизбежному… По большому счету, мы все должны помнить о смерти, но у героев книги просто нет вариантов забывать об этой истине. Там есть, например, эпизод, когда звучащая еще вчера радиостанция вдруг замолкает, потому что ее просто больше нет. Или как в маркете заканчивается запас молока, а детей надо продолжать кормить, и у этих людей не возникает вопроса «зачем» перед лицом катастрофы. Они просто продолжают жить. До тех пор, пока есть такая возможность. Роман напоминает нам всем, как важно ценить жизнь.

Записала Натали Александрова

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