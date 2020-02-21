Расим Мусабеков: «Пашинян бросается словами, а в действительности играет с огнем»

По итогам своих дебатов с президентом Ильхамом Алиевым на Мюнхенской конференции по безопасности глава правительства Армении Никол Пашинян дал интервью общественному телевидению, в ходе которого озвучил весьма опасные, чреватые серьезными последствиями, тезисы.

Так, он заявил, что не собирается обсуждать «территориальные уступки» Азербайджану и готов к продолжению переговоров лишь в контексте безопасности так называемого «Арцаха». Дилетантизм Пашиняна выпирает из каждого его слова.

Ведь от Армении никаких территориальных уступок никто не требует, а Пашинян извращает требование о деоккупации захваченных азербайджанских территорий. Что же касается безопасности, то, во-первых, она не может рассматриваться исключительно для армян, а должна в равной мере обеспечиваться для азербайджанцев, которые вернутся на освобожденные от армянских вооруженных сил районы вокруг Нагорного Карабаха.

Во-вторых, меры безопасности всегда планировались одновременно с началом деоккупации посредством развертывания миротворческой операции, демилитаризации освобождаемых районов, расширения мер доверия и предупреждения нежелательных инцидентов. Так что Пашинян своими требованиями безопасности, как говорится, «ломится в открытые двери».



Предположу, что Пашинян пытался посредством данного интервью смягчить негативную реакцию на его неубедительное, по мнению многих армянских и зарубежных наблюдателей, выступление в Мюнхене. Его слова направлены, в первую очередь, на внутреннюю аудиторию. Ведь в марте должны состояться выборы депутатов, так называемых парламента и президента «НКР».

Пашинян жизненно заинтересован в том, чтобы провести на эти посты свои креатуры, чтобы уменьшить угрозы, исходящие от противостоящего ему карабахского клана. Но если правительство и МИД Армении всерьез попытаются отмахнуться от многолетних наработок Минской группы ОБСЕ по мирному урегулированию конфликта, в частности от лежащих на столе Мадридских принципов, то это означает подрыв всего процесса мирного урегулирования, и Азербайджан вправе потребовать от посредников четкой квалификации ситуации и неконструктивной позиции Армении.

Вся ответственность за последующий негативный и крайне опасный ход событий целиком и полностью ляжет на дилетантское и безответственное руководство Армении во главе с Николом Пашиняном.

Расим Мусабеков