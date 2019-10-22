Расширены функции и структура Министерства экономики Азербайджана

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал Указ о расширении функций и структуры Министерства экономики АР.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт Президента АР.

Согласно документу Министерство налогов, Госкомитет по вопросам имущества и Государственное агентство по антимонопольной политике и надзору над потребительским рынком будут включены в статусе государственных служб в структуру Министерства экономики АР.

Утверждена новая структура Министерства экономики АР.

Новость будет обновляться.

1news.az