В Баку состоялась церемония официальной встречи Премьер-министра Камбоджи - ФОТО
12 октября в Баку состоялась церемония официальной встречи Премьер-министра Королевства Камбоджа Хуна Манета.
Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на площади, где развевались государственные флаги двух стран, в честь Премьер-министра Камбоджи был выстроен почетный караул.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретил Премьер-министра Камбоджи Хуна Манета.
Начальник почетного караула отдал рапорт Премьер-министру Камбоджи.
Прозвучали государственные гимны Королевства Камбоджа и Азербайджанской Республики.
Под звуки военного марша почетный караул прошел перед Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и Премьер-министром Камбоджи Хуном Манетом.
Члены азербайджанской делегации были представлены Премьер-министру Хуну Манету, а члены камбоджийской делегации – Президенту Ильхаму Алиеву.