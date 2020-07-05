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Роналду первым за 59 лет забил 25 мячей за «Ювентус» в чемпионате Италии - ВИДЕО

Сегодня в 11:07 ~ 1 минута на чтение 173
Роналду первым за 59 лет забил 25 мячей за «Ювентус» в чемпионате Италии - ВИДЕО

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду первым за 59 лет забил 25 мячей за «Ювентус» в чемпионате Италии.

Об этом сообщает Gracenote.

35-летний форвард в матче 30-го утра Серии А против «Торино» записал на свой лицевой счет гол и результативную передачу, тем самым улучшив свою статистику в нынешнем сезоне.

Теперь у него в 26 матчах первенства страны 25 забитых мячей и пять ассистов.

Роналду стал первым игроком «бьянконери» с сезона-1960/61, которому покорилась эта отметка.

Источник: Gazeta.ru

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