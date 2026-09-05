Французский тяжеловес не сможет побороться за 12-й титул чемпиона мира в Баку

Знаменитый французский дзюдоист Тедди Ринер не выступит на чемпионате мира, который пройдет в Баку с 4 по 11 октября.

Причиной отказа 37-летнего спортсмена стала травма правого плеча, полученная летом на тренировке. Ринер пока не смог полностью восстановиться, и во Французской федерации дзюдо подтвердили, что динамика реабилитации не позволит ему принять участие в мировом первенстве. Ранее из-за этой же травмы он пропустил Гран-при Лимы и турнир «Большого шлема» в Лозанне. Медики рекомендовали ему трехнедельную программу укрепления плеча, прооперированного еще в 2013 году. Таким образом, Ринер упустил возможность побороться в Баку за свой 12-й титул чемпиона мира в категории свыше 100 кг, соревнования в которой пройдут 10 октября. Последний раз француз выступал в личном турнире на Играх-2024 в Париже, а из-за долгого отсутствия он выбыл из рейтинга IJF. Несмотря на паузу, Ринер нацелен выступить на Олимпиаде-2028 в Лос-Анджелесе, которая может стать шестой в его карьере.

Источник: L'Équipe