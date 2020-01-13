Ройа вновь запела на русском языке: «Влюблена как дитя…» - ВИДЕО

Народная артистка Азербайджана Ройа презентовала клип, снятый на песню «Влюблена», написанную на Рашадом Багировым на слова Кямрана Гафарлы.

Певица сравнительно давно не пела на русском языке, и песню «Влюблена» ее поклонники ждали с нетерпением – до выхода клипа, в котором снялись представители азербайджанского шоу-бизнеса, трек нигде не звучал и был презентован слушателям вместе с клипом.

Режиссер клипа – Фархад Али, именно он автор всех последних клипов звезды, снятых в Азербайджане, таких как «Elə bilirdim» и «Dedin yox».

«Влюблена как дитя, я люблю так тебя. И в тебе я нашла все, что в мире потеряла», - поет Ройа в своей новой песне, у которой есть все шансы стать хитом зимы 2020 года.

Также предлагаем читателям вспомнить и прослушать другие песни на русском языке из репертуара народной артистки Ройи, в числе которых дуэты с заслуженной артисткой Сабиной Бабаевой, группой «Qala» и сыном Гусейном Джалиловым.

В.Ф, Г.Р.