Самед Сеидов о корыстных целях деструктивных элементов в Азербайджане

Деструктивные элементы еще раз показали, что у них есть корыстные цели в Азербайджане.

Как сообщает 1news.az, об этом на пленарном заседании Милли Меджлиса заявил депутат Самед Сеидов.

По его словам, они хотят нанести урон международным отношениям Азербайджана и имиджу на международном уровне.

«Но они никогда не смогут добиться своих целей», - сказал он.

Депутат указал, что проводимая Президентом Азербайджана внешняя политика принимается на самом высоком уровне в мире.

«Эти силы также хотят подорвать азербайджано-американские отношения. Однако это невозможно сделать. Отношения между двумя странами развиваются по восходящей», - сказал он.

С.Сеидов отметил, что эти силы хотят подорвать реформы Президента Азербайджана.

«Я думаю, что все мы, наблюдая за этими событиями, еще раз осознали, что политика, проводимая главой государства, является политикой народа, и никто не может ее нарушить», - сказал он.

Эльшан Рустамов, Г.Р.