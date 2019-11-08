«Санктъ-Петербургъ Опера»: Азербайджан для нас становится одним из самых приоритетных гастрольных направлений - ФОТО – ВИДЕО 

Государственный камерный музыкальный театр «Санктъ-Петербургъ Опера» известен как один из лучших музыкальных театров в России и за рубежом.

Его основатель и бессменный художественный руководитель Юрий Александров знаменит на весь мир своими творческими экспериментами и уникальными режиссерскими решениями.

Гастрольная жизнь «Санктъ-Петербургъ Оперы» очень насыщена - за последний год театр побывал на гастролях во Франции, Финляндии, Польше, Латвии, Эстонии, Азербайджане, принял участие в IV Всероссийском фестивале музыкальных театров России «Видеть музыку» (Москва), Всероссийском фестивале «Волжские театральные сезоны» (Самара), Фестивале «Театры Санкт-Петербурга – детям» (Санкт-Петербург).

Заслуги театра отмечены многочисленными премиями и наградами. Так, в прошедшем сезоне театр был удостоен высшей театральной премии Санкт-Петербурга «Золотой софит» за премьерный спектакль «Фауст» сразу в нескольких номинациях: «Лучший спектакль в оперном театре», «Лучшая мужская роль в оперном спектакле», «Лучшая работа художника в музыкальном театре» (художник-постановщик - Вячеслав Окунев).

Международные проекты театра, начатые в новом театральном сезоне выступлениями в Греции, Латвии и Москве, во второй раз продолжатся в Баку.

Сегодня Азербайджан становится одним из самых приоритетных гастрольных направлений для «Санктъ-Петербургъ Опера». В прошлом театральном сезоне на сцене Русского драматического театра города Баку коллектив показал гала-концерт «Шедевры мировой классики», а в этом году в рамках «Года театра России» и 100-летия Азербайджанского государственного академического русского драматического театра им.С.Вургуна «Санктъ-Петербургъ Опера» представит два уникальных спектакля в постановке Юрия Александрова и гала-концерт солистов и оркестра театра.

17 декабря на сцене Азербайджанского театра оперы и балета пройдут «Искатели жемчуга» Ж.Бизе. По словам режиссера, спектакль поразит публику не только великолепными исполнителями главных ролей, но и красочными декорациями и костюмами. Перед зрителями предстанет сказочный и прекрасный мир Востока. Сценография принадлежит народному художнику России Вячеславу Окуневу. У «Искателей жемчуга» существует несколько редакций с принципиально разными окончаниями. Какой финал в «Санктъ-Петербургъ Опера» зрители увидят сами.

На самом деле, в «Искателях» главное не сюжет, а мелодическая сторона. Их музыка стала настолько популярной, что цитируется в кино, исполняется в инструментальных переложениях и даже поется рок-музыкантами, как, к примеру, известнейшая ария Надира «Je crois entendre encore» в исполнении Дэвида Гилмора, или редкий мужской дуэт для тенора и баритона «Au fond du temple saint», не так давно прославленный дуэтом Роберто Аланьи и Брина Терфеля.

18 декабря на сцене Азербайджанского театра оперы и балета публика Баку сможет увидеть оперу «Фауст» Шарля Гуно. В современном экспрессивном спектакле с великой музыкой композитора Юрий Александров поднимает вечные проблемы философии бытия, размышляет о призвании человека, о противостоянии ада и рая и вместе с тем живо реагирует на сегодняшние события в мире.

Завершит гастрольное турне гала-концерт солистов и оркестра театра «Санктъ-Петербургъ Опера», который пройдет 19 декабря в Азербайджанском государственном академическом русском драматическом театре. В программу войдут арии и дуэты из популярнейших опер русских и зарубежных композиторов: П.Чайковского, Н.Римского-Корсакова, Р.Щедрина, А.Алябьева, Дж.Верди, Дж.Россини, Г.Доницетти, Ш.Гуно, Р.Леонкавалло и др.

Ф.В., Э.Т.