Бренд SATTAR: как азербайджанская девушка, покоряет Москву - ФОТО

Как-то раз я заглянула в концептуальный магазин Soroka, открытие которого состоялось в марте этого года. Среди множества интересных и ярких вещей мне сразу приглянулась полка с необычными «квадратными» сумками и заманчивыми орнаментами. «А кто дизайнер?» - спросила я, с неподдельным восторгом рассматривая изделие со всех сторон. - «Это бренд SATTAR…»

Желанная сумочка сразу попала в мой Wish List, ну а я, связавшись с очаровательным дизайнером нашумевшего бренда, решила узнать, как и с чего все начиналось.

- Я родилась в Баку, в 1999 году мы вместе с семьей переехали в Москву. Я училась в Московском академическом художественном лицее при Российской академии художеств (МАХЛ РАХ) на архитектурном отделении, а с 2009-го по 2014-й - в Российском государственном университете имени А.Н.Косыгина на факультете искусств. Во время учебы участвовала в международных выставках и биеннале современного искусства, заняла первое место в японском курсе графики школы Сугино, а затем поступила в UAL: CENTRAL SAINT MARTINS в Лондоне на магистерские курсы, работала над научным проектом на тему «Современное искусство и мода».

После Лондона я вернулась в Москву и поступила в ИПСИ - Институт проблем современного искусства, в 2018 году стала участником европейской конференции Women in art for peace… - начала свой рассказ Джема, полностью меня обескуражив и подтвердив всеми известную фразу советского филолога и искусствоведа Д.С.Лихачева: «Учиться нужно всегда».

«SATTAR - это не просто дизайн, это предметы искусства, которые люди могут носить на себе»

Проект SATTAR мы основали с моей сестрой Микой в 2015 году.

Женщина SATTAR - это интересная личность, у которой есть свое мнение. Та, которая понимает и ценит актуальность и качество изделий нашего бренда.

Как пришла идея создавать сумки? (улыбается). Во-первых, я понимала, что продаваться мы будем online и нужно изделие, которое не требует примерки. А во-вторых, у меня был знакомый, у которого было свое производство сумок.

Идея дизайна сумки Shirvan родилась в момент проведения в Баку первых Европейских игр. Я поставила перед собой задачу - соединить азербайджанскую этнику и спорт.

Так появился орнамент, который в данном случае является семиотическим знаком Азербайджана. Орнамент переходит в две линии, символизирующие спорт.

Сейчас изделия нашего бренда покупают во всем мире, и это не может не радовать (улыбается). Мы получаем большое количество приятных отзывов!

«Для меня мода не имеет отношения к массовому производству одежды»

Мода - временная субстанция, которая распространяется на все сферы жизни, начиная от еды и заканчивая музыкой и даже словами, которые мы вдруг начинаем произносить.

Вред для экологии однозначно есть, масс-маркет использует искусственные материалы для создания доступных по ценам изделий, которые быстро приходят в непригодное состояние.

Изделия SATTAR производятся в ограниченном количестве, мы используем в основном натуральные ткани и материалы и планируем работать с переработанными материалами.

«Что такое вкус?»

Вкус - это чувство. Даже словосочетание такое есть «чувство вкуса». Можно ли научить чувствовать? Не знаю. Но я сама преподаю и могу сказать точно - научиться можно всему, если есть желание.

«Я не ставлю перед собой целью пропаганду определенного вида искусства»

Просто делаю то, что волнует на данный момент. К примеру, сейчас я работаю над картинами на тему способов общения людей и системы знаков в данном контексте.

«Вы спрашиваете, какими качествами должен обладать юный дизайнер, чтобы выйти за рамки и достичь определенных высот?»

Трудолюбие и вера! Определенно (улыбается).

И.Нармин, Э.Т.